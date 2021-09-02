В смерти уборщика Тульского музея оружия не нашли криминала

Произошедшее квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством.

Региональная Государственная инспекция труда провела расследование по факту смерти работника ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» г. Тулы. Тело уборщика территории обнаружили 3 июля этого года в помещении технического персонала.

«Расследование закончено, квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством, решается вопрос о привлечении юридического и должностных лиц к административной ответственности за нарушения трудового законодательства», — гласит официальный пресс-релиз.

По данным Myslo, мужчина скончался на рабочем месте и его смерть была связана с состоянием здоровья.