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В смерти уборщика Тульского музея оружия не нашли криминала

В смерти уборщика Тульского музея оружия не нашли криминала

Произошедшее квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством.

Региональная Государственная инспекция труда провела расследование по факту смерти работника ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» г. Тулы. Тело уборщика территории обнаружили 3 июля этого года в помещении технического персонала.
 
«Расследование закончено, квалифицировано как несчастный случай, не связанный с производством, решается вопрос о привлечении юридического и должностных лиц к административной ответственности за нарушения трудового законодательства», — гласит официальный пресс-релиз.
 
По данным Myslo, мужчина скончался на рабочем месте и его смерть была связана с состоянием здоровья.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:37 +2
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