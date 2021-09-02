Скидка тульским школьникам и студентам на проезд: где действует и как получить

Рассказываем, какие документы и куда нужно предоставить.

В Тульской области для учеников 10-11 классов, а также студентов очной формы обучения предоставляется скидка 50% от установленного тарифа на проезд по всем льготным муниципальным маршрутам в пригородном сообщении и межмуниципальным маршрутам.

Также льготы распространяются на проезд в самых востребованных коммерческих межмуниципальных маршрутах:

206 — Новомосковск — Тула,

208К — Узловая — Тула,

244 — Новомосковск — Венев,

168К — Венев — Тула,

179 — Грицовский — Донской,

114К — Щекино — Тула,

117К — Щекино — Тула,

263 — Алексин — Тула,

175К — Дубна — Тула,

111К — Киреевск — Тула,

112К — Липки — Тула,

160К — Шварц — Болохово — Тула,

231 — Богородицк — Тула,

246 — Ефремов — Новомосковск,

232 — Куркино — Тула,

290 — Ефремов — Архангельское — Тула,

286 — Ефремов — Тула,

180К — Молчаново — Тула,

212 — Чернь — Тула,

181К — Плавск — Тула,

107К — Кимовск — Новомосковск,

251 — Кимовск — Тула,

216 — Арсеньево — Тула (через Крапивну),

269 — Арсеньево — Тула (через Воскресенское),

261 — Краинка — Тула,

256 — Суворов — Тула,

236 — Богородицк — Куркино,

268 — Белев — Тула,

210 — Теплое — Тула,

164 — Ревякино — Тула (Московский ж/д вокзал),

159К — пос. Новогуровский — Тула (автостанция Заречье)

173К — Ясногорск — Тула.

Билеты продают исключительно в кассах автовокзалов (автостанций) при предъявлении студенческого билета или другого документа, подтверждающего обучение в образовательной организации (с фотографией обучающегося и заверенного печатью учреждения).

В случае посадки на промежуточных остановочных пунктах используются проездные документы, которые приобретаются в кассах автовокзалов заблаговременно.

Школьники для поездок по городу Туле могут воспользоваться месячным проездным талоном (социальной транспортной картой) стоимостью 200 рублей на один вид транспорта и 350 рублей на три вида транспорта.

Для приобретения проездного талона необходимо предоставить

в АО «ОЕИРЦ» такие документы:

гражданину старше 14 лет — паспорт, СНИЛС, справка из школы;

гражданину до 14 лет: свидетельство о рождении, СНИЛС, паспорт одного из родителей (законного представителя), справка из школы.

Студенты очной формы обучения для поездок по городу Туле могут воспользоваться месячным льготным проездным билетом стоимостью 500 рублей.

Для приобретения льготного проездного билета необходимо предоставить в АО «ОЕИРЦ» студенческий билет, паспорт и СНИЛС.

Обучающимся старше 7 лет, в том числе студентам, предоставляется скидка в размере 50% от действующего тарифа на проезд в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности).

Продажа билетов — в пригородных железнодорожных кассах при предъявлении студенческого билета или другого документа, подтверждающего обучение в образовательной организации (с фотографией обучающегося и заверенного печатью учреждения).

Адреса ОЕИРЦ: