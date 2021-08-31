Владимир Путин подписал указы о выплатах военнослужащим и силовикам по 15 тысяч рублей

Изображение Mayya666 с сайта Pixabay.

Деньги переведут в сентябре этого года.

Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. Из документов следует, что сумма пособия составит 15 тысяч рублей.

Деньги переведут в сентябре этого года. В том числе их получат курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие контракт на прохождение службы, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.