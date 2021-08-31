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Владимир Путин подписал указы о выплатах военнослужащим и силовикам по 15 тысяч рублей
Деньги переведут в сентябре этого года.
Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате военнослужащим и силовикам. Из документов следует, что сумма пособия составит 15 тысяч рублей.
Деньги переведут в сентябре этого года. В том числе их получат курсанты военных профессиональных учебных заведений и организаций высшего образования, не заключившие контракт на прохождение службы, прокуроры, сотрудники Следственного комитета, ФСИН, полиции, Росгвардии, таможенной и противопожарной служб.
Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданам, получающим пенсию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей.
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