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Как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч рублей

Как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч рублей

Разъясняет Пенсионный фонд.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданам, получающим пенсию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей.

Право на нее получат граждане, постоянно проживающие на территории России и по состоянию на 31 августа 2021 года являющиеся получателями пенсии.

По предварительным данным, в Тульской области единовременную выплату получат более 522 тысяч граждан.

Денежные средства будут выплачены гражданам в сентябре 2021 года. Указанная выплата будет осуществлена в проактивном режиме на основании данных, имеющихся в Пенсионном фонде РФ. Подавать заявление для получения выплаты гражданам не нужно.

Единовременная выплата не будет учитываться при определении права гражданина на получение иных выплат или мер социальной поддержки, из этой суммы нельзя произвести удержания на основании исполнительных документов.

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