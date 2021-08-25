Как пенсионерам получить выплату в 10 тысяч рублей
Разъясняет Пенсионный фонд.
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым гражданам, получающим пенсию, будет предоставлена единовременная денежная выплата в 10 тысяч рублей.
Право на нее получат граждане, постоянно проживающие на территории России и по состоянию на 31 августа 2021 года являющиеся получателями пенсии.
По предварительным данным, в Тульской области единовременную выплату получат более 522 тысяч граждан.
Денежные средства будут выплачены гражданам в сентябре 2021 года. Указанная выплата будет осуществлена в проактивном режиме на основании данных, имеющихся в Пенсионном
Единовременная выплата не будет учитываться при определении права гражданина на получение иных выплат или мер социальной поддержки, из этой суммы нельзя произвести удержания на основании исполнительных документов.