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Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 112 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 112 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 104 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 360 жителей региона, 43 811 вылечились, 2709 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:38 0
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