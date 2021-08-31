Статистика за сутки по коронавирусу: в Тульской области 112 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 112 случаев коронавируса, 104 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 51 360 жителей региона, 43 811 вылечились, 2709 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 13:50, 10 914 -3
вчера, в 11:38, 18 1324 -1
29 августа, в 12:12, 24 1892 -3
28 августа, в 11:31, 9 1947 -3
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