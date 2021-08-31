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Солдат из Тулы пропал во Владимирской области

Солдат из Тулы пропал во Владимирской области

Алексей Головин ушел из воинской части 27 августа.

В Муроме пропал солдат-срочник Алексей Головин. Уроженец Тульской области служил в воинской части № 45445 – в 28-й понтонно-мостовой бригаде. Головин пропал 27 августа – он самовольно ушел с полевых учений.
 
Приметы Алексея:
 
На вид 17-20 лет. Славянская внешность, рост 170-175 см, волосы русые. Одет в военную форму.
 
Информацию о местонахождении рядового просят сообщать по телефону 8 (905) 141-33-45.
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