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В последний день лета в Заречье отключат холодную воду

В последний день лета в Заречье отключат холодную воду

Это связано с проведением ремонтных работ в одном из домов.

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 31 августа, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 74, 78, 76,
  • ул. Дульная, 126,
  • ул. М. Горького, 43, 45,
  • частный сектор М. Гончары.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Пузакова, 76. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

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