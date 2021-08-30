В последний день лета в Заречье отключат холодную воду
Это связано с проведением ремонтных работ в одном из домов.
«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 31 августа, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. Пузакова, 74, 78, 76,
- ул. Дульная, 126,
- ул. М. Горького, 43, 45,
- частный сектор М. Гончары.
Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Пузакова, 76. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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