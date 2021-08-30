В последний день лета в Заречье отключат холодную воду

«Тулагорводоканал» сообщает, что во вторник, 31 августа, с 9.30 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Пузакова, 74, 78, 76,

ул. Дульная, 126,

ул. М. Горького, 43, 45,

частный сектор М. Гончары.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Пузакова, 76. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.