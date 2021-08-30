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В российских школах будут поднимать национальный флаг

В российских школах будут поднимать национальный флаг

Минпросвещения поддержало инициативу воспитателя лагеря «Артек», которую одобрил Президент Владимир Путин.

Министерство просвещения будет распространять в школах практику поднятия государственного флага с нового учебного года. По данным РИА «Новости», об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр сказал, что во многих регионах эта практика уже существует, и отметил, что в этом процессе не должно быть формализма:

– Сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага.

25 августа на встрече с учителями и учениками Владимир Путин поддержал идею введения в школах традиции поднятия государственного флага и уточнил, что необходим соответствующий общегосударственный стандарт. Ранее с такой инициативой к Президенту обратился один из воспитателей лагеря МДЦ «Артек».

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