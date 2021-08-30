Алевтина Шевелева – родителям школьников: «Дистант не будет стандартной практикой обучения»

Большой педсовет накануне начала учебного года собрался в Центре одаренных детей им. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

На заседание приехали директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко, замгубернатора региона Сергей Егоров, министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, руководители школ, представители высшей школы, педагоги.

Перед началом заседания Сергей Егоров и Алевтина Шевелева осмотрели Центр – кабинеты русского и английского языка, литературы, истории и химии. Замгубернатора вспомнил, как сам стоял у доски и отвечал урок о Бородинском сражении.

– А доска по-прежнему востребована как инструмент? – поинтересовался Сергей Егоров. По словам Алевтины Шевелевой, сейчас по стандарту в школе должно быть три доски – меловая, маркерная и интерактивная. Все классы Центра оборудованы такими досками.

Напомним, что Центр был открыт три года назад. Сейчас здесь учатся 50 старшеклассников по двум направлениям – гуманитарному и естественно-научному. В прошлом году состоялся первый выпуск в Центре. Из 20 выпускников 16 получили золотые медали, пять человек поступили в топ-5 вузов страны. В центре работают 23 учителя, среди которых 11 имеют ученую степень.

Поддержка одаренных детей – это один из приоритетов нацпроекта «Образование». Сейчас в Тульской области продолжается строительство еще одного центра – «Созвездие» в Новомосковске.

Педсовет начался с приветственного адреса губернатора Тульской области педагогам региона. Его зачитал Сергей Егоров:

– Один из главных факторов, от которого зависит благополучие общества, – состояние системы образования. Ее развитие – приоритет в работе правительства Тульской области. Важно обеспечить детям современные условия обучения, а педагогам – комфортную рабочую среду. Для этого мы модернизируем и строим новые детсады, школы. Но самое важное в системе образование – это вы, педагоги, наставники. Вы прививаете детям самостоятельность и тягу к знаниям, воспитываете уважение и любовь к Родине, создаете детям возможности реализовать себя, делитесь частичками своей души. Желаю вам здоровья и успехов в новом учебном году.

Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Евгений Семченко поприветствовал собравшихся от имени министра просвещения Сергея Кравцова и поделился планами развития системы образования на федеральном уровне.

– В этом году были утверждены федеральные государственные образовательные стандарты начальной и основной школы. По этим стандартам профессиональное сообщество разрабатывает и скоро утвердит 35 рабочих образовательных программ по всем предметам. Теперь каждое учебное заведение может не разрабатывать свою программу, а брать готовый федеральный пакет, в том числе по внутришкольной системе оценивания, – сказал Евгений Семченко.

По словам федерального чиновника, так было и раньше – школы копировали учебные планы у школ-передовиков. Но сейчас это закреплено на федеральном уровне.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала о направлениях развития системы образования в регионе.

– 25 августа на Госсовете, посвященном образованию, Президент страны поручил Правительству РФ совместно с регионами подготовить программу капитального ремонта школ на 5 лет, предусмотреть дополнительные ресурсы на развитие среднего профессионального образования. Тульская область активно участвует в заявочной кампании, – пояснила министр. Она напомнила, что в этом году на ремонт школ и детсадов в Тульской области было направлено 1,5 млрд рублей из бюджета всех уровней.

По словам Шевелевой, в минувшем учебном году система образования оказалась не в полной мере готова к новым вызовам дистанционного обучения – не всегда получалось правильно упаковывать контент, правильно его передавать, выстраивать взаимодействие онлайн с учащимися. Но это очень хороший опыт в перестройке учебного процесса.

– У родителей до сих пор остаются опасения, что дистанционная форма образования станет стандартной практикой для школы. Прошу, заверьте родителей: речь идет не о замене одного вида обучения на другой, а о наполнении образовательного процесса элементами цифровых программ, – сказала Алевтина Шевелева.

По словам министра, итоги учебного года 2020-2021 таковы: доля выпускников 2021 года, получивших 80-99 баллов по сдаваемым предметам, составила более 20% выпускников. 63 школьника в Тульской области достигли 66 стобалльных результатов на экзаменах. 1005 выпускников награждены медалями за особые успехи в обучении. Пять тульских школ вошли в топ-500 лучших школ России, показавших высокие образовательные результаты.

На педсовете обсудили воспитательную и патриотическую работу в учебных организациях и приняли резолюцию о приоритетных направлениях системы образования региона на 2021-2022 гг.

В Тульской области будет продолжена работа по проектам «Школьные музеи», «Кадетские классы», «Юнармия», «Волонтерское движение», «Российское движение школьников» и проч.

Запланировано формирование современной инфраструктуры учреждений дополнительного образования (детские технопарки «Кванториумы», региональные и муниципальные центры допобразования). А в школах будет поддержано создание сети спортклубов по видам спорта (самбо, велосипедный спорт, хоккей и др.).

Школьников и студентов будут активно поддерживать, если они захотят участвовать во всероссийских конкурсах («Большая перемена», «Большие вызовы» и проч.), в том числе профориентационных («Билет в будущее», «ПроеКТОрия», «Мой первый бизнес», «Я – профессионал», «Лидеры России» и проч.).

Педсовет решил разработать и реализовать «дорожные карты» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды. Будет продолжено обновление материально-технической базы школ в сельской местности и малых городах, строительство и реновация объектов образования.

Отдельным пунктом в резолюции указали работу по созданию условий для раннего развития детей до 3-х лет и реализацию федеральной программы «Земский учитель» для учителей, переезжающих работать в сёла и малые города региона.