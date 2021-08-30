ООО «Полипласт Новомосковск» повышает экологическую безопасность

ООО «Полипласт Новомосковск» — один из крупнейших отечественных производителей специализированной химической продукции для строительной промышленности в России, выпускающий добавки для бетона, ЖБИ и других строительных материалов, существенно повышающие качество строительства. Как на предприятии решаются вопросы охраны окружающей среды, мы обсудили с инженером по экологической безопасности Татьяной Сергеевной Фоминой.

— Татьяна, компания «Полипласт» активно развивается, завоёвывает международные рынки, подтверждая качество своей продукции. А что на предприятии делают для сохранения окружающей среды?

— Целью экологического менеджмента компании «Полипласт» является уменьшение уровня вредного воздействия на окружающую среду и повышение уровня промышленной безопасности компании. Компанией «Полипласт Новомосковск» реализуются наилучшие из доступных технологий и решений по снижению возможного негативного воздействия на окружающую среду.

В 2013 году специалисты компании ООО «Полипласт Новомосковск» разработали план природоохранных мероприятий, который был согласован с региональным министерством природных ресурсов и экологии, а также администрацией Новомосковска и принят к исполнению. Завод инвестирует средства в модернизацию основного производства и в решение вопросов, связанных с окружающей средой.

— Учитываются ли в работе предприятия мировые практики?

— Работа предприятия в направлении охраны окружающей среды проводится с соблюдением современных мировых стандартов. Несколько лет назад на предприятии была внедрена система экологического менеджмента, что подтверждается сертификатом ИСО 14000. Также компания зарегистрирована в системе REACH, декларирующей обеспечение безопасного использования химикатов, улучшение показателей по охране здоровья и окружающей среды, используемых в производственном процессе.

— Какие основные природоохранные мероприятия реализуются компанией в 2021 году?

— Как экологически ответственное предприятие, компания «Полипласт» ежегодно проводит мероприятия по поддержанию и улучшению экологических показателей, совершенствует свою природоохранную деятельность. С каждым годом текущие затраты на эту важную для нас сферу деятельности только растут.

Для сокращения уровня выбросов и предотвращения внештатных ситуаций регулярно проводятся мероприятия по увеличению надежности оборудования. Также на предприятии ведется постоянный мониторинг выбросов и своевременно производится замена фильтрующих элементов пылегазоочистного оборудования.

В период 2020-2021 гг. группа компаний инвестирует порядка 50 млн руб., для реализации комплекса природоохранных мероприятий, куда войдёт техническое перевооружение системы улавливания и нейтрализации ПГС в реакционном отделении, это позволит дополнительно снизить выбросы органических веществ в атмосферу ещё на 70%. До 2025 года планируется оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета выбросов загрязняющих веществ.

Из запланированных на текущий период мероприятий уже реализована большая часть, выполнение комплекса технических мероприятий в 2020-21 гг. позволило уменьшить выброс парниковых газов на 7%.

— Помимо таких важных задач, как модернизация производства, какие ещё интересные экологические проекты реализуются на предприятии?

— Предприятие регулярно участвует в организации природоохранных акций и просветительских мероприятиях (Тульский областной молодежный экологический форум, «Час Земли», «Новомосковск, дыши»). В рамках проекта «Новомосковск, дыши» с 2013 года в Новомосковске при участии компании «Полипласт» высажено более 500 деревьев. И в этом октябре мы снова запланировали пополнение зелёных аллей Новомосковска саженцами клёна.

Так что помимо экологов в вопросы природоохранной деятельности в той или иной степени вовлечены и другие сотрудники предприятия.

В 2017 году совместно с ТРОО «Экологическая защита» мы начали цикл обучающих проектов в новомосковских школах – «Юный защитник Земли» для СОШ №25 и экологический брейн-ринг «Час Земли» для учащихся новомосковских школ, которые успешно продолжаются и в 2021 году. Старт очередного этапа этих проектов намечен на начало учебного года. Ежегодно растёт количество участников, и в этом году в брейн-ринге примут участие 16 школ города.

На сегодняшний день ООО «Полипласт Новомосковск» – не только успешное предприятие, но и активный участник в борьбе за чистоту окружающей среды. Свою основную задачу в природоохранной деятельности компания видит в минимизации воздействия на окружающую среду, а также в экологическом воспитании подрастающего поколения.