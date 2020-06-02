В Новомосковске построят Центр одаренных детей «Созвездие»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

1 июня, в День защиты детей, в Туле состоялось подписание соглашения между правительством Тульской области и АО «МХК «ЕвроХим» о создании Центра поддержки одаренных детей «Созвездие». Документ в присутствии губернатора Алексея Дюмина подписали его первый заместитель – председатель правительства области Валерий Шерин и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Затем в Новомосковске Алексей Дюмин и Игорь Нечаев приняли участие в символической закладке камня в ознаменование начала строительства центра. Он будет создан по инициативе главы региона при поддержке компании «ЕвроХим» и Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин доложил главе региона, что соглашение о сотрудничестве с МХК «ЕвроХим» подразумевает строительство двух корпусов центра одаренных детей. За капитальное строительство отвечает указанная компания, организация образовательного процесса ложится на региональное профильное министерство. Работы планируется завершить в декабре 2021 года.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, центр будет отвечать условиям нацпроекта «Образование» и позволит обучать школьников проектной деятельности, развивать их знания в естественно-научной и общекультурной сферах.

В структуре центра будут действовать: школа полного дня – лицей «Олимп» с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр «Академия достижений» с возможностью проведения профильных смен по типу образовательного центра «Сириус».

- Центр «Созвездие» должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов. Его задача – быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов. И ещё очень важно, что здесь большое внимание будет уделено физическому воспитанию. Для этого будет создана вся необходимая спортивная инфраструктура, - подчеркнул Алексей Дюмин.

В центре будет все необходимое для уроков и внеурочной деятельности, медицинский блок и пищеблок, кампус для постоянного проживания и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом. В лицее на постоянной основе будут учиться 90 старшеклассников. Их будут готовить к освоению «профессий будущего». Ещё 80 учеников будут приезжать на смены в образовательный центр «Академия достижений». В год планируется 10 смен длительностью 21 день.

- Выявление и поддержка юных талантов – одна из наших ключевых задач. Ее важность отметил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании. Он поручил создать по всей стране центры по примеру сочинского «Сириуса», который стал настоящим созвездием талантов. Свое «Созвездие» появится и в Тульской области. Уже сейчас у нас успешно работают Центр поддержки одаренных детей в Ясной Поляне, «Мастерская талантов» для ребят, которые занимаются искусством. Здесь ребята смогут заниматься научной и проектной деятельностью, общаться с ведущими педагогами региона и раскрывать свои таланты, - отметил Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил руководство компании «ЕвроХим» и Благотворительного фонда Андрея Мельниченко за поддержку инициативы в реализации проекта.

- Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее. Реализация этого совместного с Правительством Тульской области проекта позволит Новомосковску стать важным образовательным центром на карте России. В центре «Созвездие» будут воспитываться высококлассные специалисты для ведущих промышленных предприятий страны, - сказал Игорь Нечаев.