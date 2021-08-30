В Новомосковске мотоцикл врезался в легковушку: погиб один человек

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Еще один находится в реанимации.

Вчера, 29 августа, в Новомосковске произошло ДТП. Около 15.00 мотоцикл Kawasaki влетел в легковой автомобиль Kia Rio.

По предварительным данным, в результате аварии погиб 35-летний пассажир мотоцикла. 30-летний водитель находится в больнице.

Очевидцы происшествия утверждают, что пострадавшие были нетрезвы в момент ДТП. Точную причину аварии предстоит установить сотрудникам УГИБДД.