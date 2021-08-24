Жители Узловского района обеспокоены слухами о закрытии роддома в пос. Дубовка

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На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин отметил, что жители Узловского района обеспокоены тем, что с открытием нового корпуса перинатального центра могут закрыть роддом в поселке Дубовка.

Туда приезжают рожать не только из Тульской области, но и из соседних регионов. Глава регионального минздрава Дмитрий Марков пояснил, что родильное отделение работает в штатном режиме, закрывать его не планируется, как и стационар железнодорожной больницы в Узловой.