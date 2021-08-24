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Жители Узловского района обеспокоены слухами о закрытии роддома в пос. Дубовка
Фото: vk.com/dubovskyroddom

Жители Узловского района обеспокоены слухами о закрытии роддома в пос. Дубовка

Глава регионального минздрава заверил, что закрывать учреждение никто не собирается.

На оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин отметил, что жители Узловского района обеспокоены тем, что с открытием нового корпуса перинатального центра могут закрыть роддом в поселке Дубовка.

Туда приезжают рожать не только из Тульской области, но и из соседних регионов. Глава регионального минздрава Дмитрий Марков пояснил, что родильное отделение работает в штатном режиме, закрывать его не планируется, как и стационар железнодорожной больницы в Узловой.

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Место
Тульская областьУзловский район
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