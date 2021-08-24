Пентхаус с сауной, кинотеатр с прачечной и зимний сад: как выглядят пять самых дорогих квартир Тулы

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Чтобы купить самые дорогие апартаменты, среднестатистическому туляку нужно больше 70 лет работать без еды, сна и отдыха.

Представляем вашему вниманию новый обзор самых дорогих квартир оружейной столицы. Отбирая варианты, мы учитывали всего два критерия – продажу на вторичном рынке и максимальную стоимость. Чтобы купить одну из них, туляку с официальной средней зарплатой в 41 тысячу рублей придётся трудиться без отдыха несколько десятилетий. Итак, смотрим!

зал с камином и сауна

Самая дорогая квартира Тулы – шикарный пентхаус на 16 этаже в высотке на ул. Тульского Рабочего полка с видом на Центральный парк. За четырёхкомнатные апартаменты площадью 286 квадратных метров просят 35 млн рублей.

Квартира изначально объединена из двух, все перепланировки согласованы и оформлены. В наличии две спальни, гардеробная, кабинет, два санузла, инфракрасная сауна, просторная гостиная и огромная кухня с барной и обеденной зоной.

Изюминка квартиры – действующий камин с выведенным на крышу дымоходом. В доме предусмотрена подземная парковка, консьерж и полностью закрытая территория. Продавец оставляет всю мебель и технику.

дизайн и роскошь

Просторную элитную «трёшку» в 114 квадратов на втором этаже трёхэтажного дома на ул. Л. Толстого можно приобрести за 19990000 рублей. Квартира улучшенной планировки: просторная кухня-гостиная, две большие изолированные спальни, раздельный санузел и две вместительные лоджии.

Отделка выполнена по проекту дизайнера с использованием высококлассных импортных стройматериалов. Квартира полностью укомплектована мебелью, дорогостоящей техникой, текстилем, всё включено в стоимости. Риелтор уточняет, что квартира больше трех лет в собственности и подходит под любой вид кредита.

два этажа с видом на город

Шестикомнатная двухуровневая квартира на последних этажах 23-этажного дома на проспекте Ленина обойдётся в 16,5 млн рублей. Общая площадь – 217 кв. м. Квартира тихая, светлая, современная. На первом этаже – коридор, кухня-гостиная, санузел с душем и 2 подсобных помещения, на втором – 2 детские комнаты, холл, спальня, кабинет, гардеробная, 2 санузла с ванной.

Во всех комнатах установлены кондиционеры. Продавец уточняет, что в объявлении используются визуализация квартиры, представлен дизайн проект, ремонт по которому выполнен частично.

Огромная придомовая территория с детскими и спортивными площадками, с большим паркингом. Четыре лифта Otis, консьерж. огороженный периметр, шлагбаумы. На территории – школа и детский сад. Вся инфраструктура в шаговой доступности. Ну и конечно – шикарный вид на город.

элитная квартира мечты

В соседнем доме продаются пятикомнатные апартаменты площадью 168 кв. м. за 15,4 млн рублей. Продавец называет их «элитной квартирой мечты». Там выполнен дизайнерский ремонт, все продумано до мелочей. В отделке использовались премиальные материалы.

В квартире имеется просторная кухня-гостиная со встроенной техникой, домашний кинотеатр, кабинет, спальня с вместительной гардеробной и выходом на лоджию и в зимний сад, а также уютная детская, большая ванная комната с джакузи, гостевой санузел и мини-прачечная.

простор и круговая планировка

4 комнаты, 150 кв. м., 12 этаж, две лоджии и панорамные окна «в пол» – всё это вы получите, купив квартиру на ул. Вересаева за 16,2 млн рублей. Сделан качественный ремонт, комнаты изолированные, имеются два санузла и огромная гардеробная. Вся мебель и техника остаётся. Планировка круговая, комнаты просторные. Рядом с домом – детский сад, школы и лицей.