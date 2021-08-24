В Киреевской районной больнице капитально отремонтировали стационар
При необходимости его могут перепрофилировать в ковидный госпиталь.
На заседании регионального оперативного штаба зампред правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил Алексею Дюмину о завершении ремонтных работ в стационере Киреевской районной больницы.
В помещениях проведен косметический ремонт, заменены инженерные коммуникации, в палаты проведена кислородная разводка. Закуплена медицинская мебель и оборудование.
В стационаре будут оказывать плановую медицинскую помощь, но при необходимости стационар может быть перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом. Губернатор поручил администрации района совместно с минздравом благоустроить территорию, прилегающую к больнице.
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