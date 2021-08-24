В Киреевской районной больнице капитально отремонтировали стационар

При необходимости его могут перепрофилировать в ковидный госпиталь.

На заседании регионального оперативного штаба зампред правительства – министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков доложил Алексею Дюмину о завершении ремонтных работ в стационере Киреевской районной больницы.

В помещениях проведен косметический ремонт, заменены инженерные коммуникации, в палаты проведена кислородная разводка. Закуплена медицинская мебель и оборудование.

В стационаре будут оказывать плановую медицинскую помощь, но при необходимости стационар может быть перепрофилирован в госпиталь для больных коронавирусом. Губернатор поручил администрации района совместно с минздравом благоустроить территорию, прилегающую к больнице.