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История про рабский труд на тульском заводе оказалась фейком
Фото: Общественная организация «Альтернатива».

История про рабский труд на тульском заводе оказалась фейком

Зачем граждане Узбекистана встревожили общественность, выясняла прокуратура.

Киреевская межрайонная прокуратура провела проверку после информации об использовании рабского труда на тульском заводе.
 
Установлено, что трое граждан Республики Узбекистан легально прибыли в Россию для трудоустройства. Для постановки на миграционный учет, оформления патента они добровольно передали паспорта начальнику отдела по работе с персоналом завода. Однако через день покинули общежитие, не обратившись за паспортами.
 
Кроме того, по нашей информации, завод еще и оплатил мужчинам билеты из Узбекистана в Россию.
 
- В этот же день иностранные граждане позвонили правозащитнику в организацию «Альтернатива» и сообщили, что находятся без документов, попросив забрать их паспорта. Далее с сопровождающим лицом иностранцы 23 августа прибыли на завод и забрали паспорта, — говорится в сообщении прокуратуры Тульской области.
 
Напомним, ранее общественная организация «Альтернатива», занимающаяся освобождением людей из рабства, заявила об использовании рабского труда на одном из заводов нашего региона.
 

По данным организации, три гражданина Узбекистана по объявлению агентства приехали работать в наш регион. Им обещали проживание, трехразовое питание и зарплату 900 долларов в месяц. Сообщается, что когда они прибыли на работу, у них прямо на входе забрали паспорта якобы для заполнения документов.

- Когда они попали на территорию завода и пообщались с другими рабочими, то выяснили, что многие из тех, кто там работает, не получает заработную плату уже 2−3 месяца. Ранее наших троих рабочих заставили подписать какой-то контракт, где прописано, что они должны некоторое время отработать бесплатно — фактически за еду. Они на это не согласились, и в итоге их выгнали, так и не вернув паспорта. Делалось это все в надежде, что им будет некуда будет идти, и они вернутся обратно, чтобы работать на рабских условиях на этом заводе, — говорится в сообщении «Альтернативы».

Вся указанная информация не нашла подтверждения.
Уточняется, что претензий к руководству завода граждане Узбекистана не имеют. Чего именно горе-работники хотели добиться, встревожив общественность, непонятно.
 
Как сообщает прокуратура, сведения о невыплате более трех месяцев работникам на предприятии заработной платы не нашли своего подтверждения.
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