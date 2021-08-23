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Отобрали паспорта: на заводе в Тульской области использовали рабский труд
Фото: Общественная организация «Альтернатива».

Отобрали паспорта: на заводе в Тульской области использовали рабский труд

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Общественная организация «Альтернатива», занимающаяся освобождением людей из рабства, сообщила об использовании рабского труда на одном из заводов Тульской области.

По данным организации, три гражданина Узбекистана по объявлению агентства приехали работать в наш регион. Им обещали проживание, трехразовое питание и зарплату 900 долларов в месяц. Сообщается, что когда они прибыли на работу, у них прямо на входе забрали паспорта якобы для заполнения документов.

- Когда они попали на территорию завода и пообщались с другими рабочими, то выяснили, что многие из тех, кто там работает, не получает заработную плату уже 2−3 месяца. Ранее наших троих рабочих заставили подписать какой-то контракт, где прописано, что они должны некоторое время отработать бесплатно — фактически за еду. Они на это не согласились, и в итоге их выгнали, так и не вернув паспорта. Делалось это все в надежде, что им будет некуда будет идти, и они вернутся обратно, чтобы работать на рабских условиях на этом заводе, — говорится в сообщении «Альтернативы».

Граждане Узбекистана обратились к общественникам за помощью.

По нашей информации, по данному факту правоохранители проводят проверку.

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