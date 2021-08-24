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В Тульской области прививку от коронавируса сделали 546 тысяч человек

В Тульской области прививку от коронавируса сделали 546 тысяч человек

Для предупреждения роста заболеваемости в регионе будет продолжена разъяснительная работа по важности вакцинации.

В Тульской области на данный момент в ковидных госпиталях проходят лечение 745 человек. Об этом сегодня сообщил на оперативном совещании правительства региона зампред правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков.

Он отметил, что подъем заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается к середине сентября. Тульская область готова к такому развитию событий – сформирован запас необходимых лекарственных средств, которых хватит на 1,5 месяца. Также завершен ремонт Киреевской центральной районной больницы, где в случае необходимости можно будет развернуть 250 коек для лечения ковида.

Что касается вакцинации, то на данный момент ее прошли 76% человек из категорий, подлежащих обязательной вакцинации, это 546 тысяч человек.

– Необходимо активизировать разъяснительную работу среди молодежи, а также руководителей предприятий, где вакцинировано лишь 60% работников. Также среди диспансерной группы необходимо проводить индивидуальные беседы и объяснять преимущество вакцинации. В общей сложности это позволит дополнительно привить еще порядка 200 тысяч человек, – рассказал Дмитрий Марков

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:20 −1
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