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Форум «Инженеры будущего» перенесен на 2022 год

Форум «Инженеры будущего» перенесен на 2022 год

Планируется, что он пройдет в июне.

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» перенесен на 2022 год. Об этом на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина доложил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. 

Он сообщил, что площадка для проведения форума готова. Но в связи с большой загруженность спикеров и участников было принято решение о переносе форума на следующий год. Планируется, что он пройдет в июне 2022 года.

 

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