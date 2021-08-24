Жители деревни Сухие Плоты: «Чиновники наврали губернатору об установке у нас детской площадки»

Сваленную на бок карусель можно назвать аварийной, но никак не частью новой детской площадки.

Почему вы печатаете непроверенную информацию? – таким вопросом встретили нас жители деревни Сухие Плоты Воловского района. Поводом для таких возмущений стал отчет, озвученный на оперативном совещании правительства Тульской области 2 августа.

В частности, на нём шла речь о реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе. Алексей Степин, министр сельского хозяйства Тульской области, сообщил, что в 2021 году Тульской области в рамках программы выделено почти 830 млн рублей. За счёт этих средств газифицируют пять сельских населённых пунктов, займутся транспортной инфраструктурой в двух деревнях, а также благоустроят 21 сельскую территорию: в Белёвском, Ефремовском, Воловском, Дубенском, Узловском, Каменском и Чернском районах. На эти цели в бюджете заложено 28,3 млн руб.

Алексей Степин – Будут созданы спортивные и детские площадки, обустроены зоны отдыха, установлено уличное освещение, отремонтированы придомовые территории. На сегодняшний день завершены: работы на 6 объектах, в том числе завершены ремонт автодороги в посёлке Грицовский (Венёвский район), установка уличного освещения в дер. Протасово (Дубенский район); смонтированы спортплощадка в селе Воскресенское, детские площадки в селе Васильевка (Узловский район) и Сухие Плоты (Воловский район).

Именно эта часть и возмутила жителей Сухих Плотов. Они позвонили в редакцию:

Лариса – Приезжайте и посмотрите на эту площадку! – рассказала Лариса. – Говорят, что она теперь универсальная и новая! Правда, стоит уже не знаем сколько лет, – возмутились не безосновательно жители деревни. – Мы позвонили нашему главе для того, чтобы спросить, где же наша современная площадка? А он нам заявил, что ничего не знает, тендер только объявлен, а эта публикация – очередное враньё прессы.

«СМИ врут» – очень удобный ответ, который снимает все обязательства и перекладывает ответственность на третьих лиц. Причём для этого даже не нужно выходить из кабинета. Что ж, реакция типична и достаточно часто встречается. Мы же, в отличие от дядек в пиджаках, недолго думая, отправились в деревню.

Детская площадка, о которой идёт речь, располагается у мемориала памяти погибшим воинам. Когда-то это было центральным местом всей деревни.

– Пока колхоз существовал, мы всегда после уборки урожая выходили сюда, приводили все вместе в порядок памятник, цветник, дорожки, а потом устраивали праздник. Сейчас никому не нужно ничего стало. Вроде бы муниципалитет должен заботиться о содержании, но посмотрите, как все заросло. По дорожкам, которые вели раньше к мемориалу, теперь не пройдешь – они все поросли деревьями.

Эти заросли некогда были центральной аллеей, ведущей к памятнику.

Благоустройство этой территории имеет крайне важное значение для деревни. Сухие Плоты расположены вдоль платного участка трассы М4. Шум от проезжающих машин разносится по всей деревне. А здесь, в сквере, можно дать отдых ушам и просто насладиться красотами местных пейзажей.

– Такое откровенное враньё по поводу площадки нас, естественно, возмутило. Посмотрите, на чём сейчас предлагают проводить время нашим детям: качели, которые просто откуда-то сняли, привезли вместе с бетонными подушками, их даже не закрепили – они качаются от легкого прикосновения. А карусель? Она вообще на бок упала из-за сломанного крепления. В таком состоянии всё это добро стоит уже несколько лет. И тут внезапно заявили, что уже все заменено. Мы опасаемся, что после такого громкого заявления у нас ничего не изменится. Отчитались – и дело с концом. У нас трасса рядом, нам нужен чистый воздух и место для отдыха. Клуб не работает, кружки для детей тоже, молодёжи вообще негде время проводить. Так ещё и с детской площадкой теперь неясно.

Налипший на ножки бетон остался еще с предыдущей площадки какого-то другого населенного пункта, с которой были сняты эти качели и установлены в Сухих Плотах.

Ещё один вопрос, который беспокоит жителей этой деревни, касается дороги. В конце Сухих Плотов с трассы М4 сейчас достраивают разворотную дорогу. Но она доходит аккурат до участка дороги, который проходит по деревне между домами. А дальше дороги нет.

– Нам обещали, что она пройдет вокруг деревни. И по ней будет ездить сельхозтехника местного предприятия. Но сейчас дорога доходит только до нашей, а дальше – всё. То есть гружёная техника продолжит ездить по нашей дороге. На такую нагрузку она совершенно не рассчитана. У нас под ней проходят коммуникации – вода и газ. Да и в целом у нас нет тротуара, мы со своих участков будем выходить сразу на дорогу, – добавляет Лариса.

Соседство с трассой накладывает массу трудностей в части транспортной доступности – автобусная остановка находится напротив деревни, но ограждение посреди дороги не позволяет просто перейти её. В итоге пешим жителям деревни приходится идти несколько километров по трассе, чтобы перейти дорогу, а потом возвращаться ещё столько же. Или пользоваться услугами таксистов, которые заламывают бешеный ценник. Тем, у кого есть личный транспорт, тоже радости мало – либо 20 км ехать по трассе до ближайшего разворота, либо по полям вокруг деревни. Но последний вариант возможен только в сухую погоду, весенне-осенняя распутица перекрывает этот путь даже для внедорожников.

– Вот так мы и живём. А тут ещё и врут о благоустройстве, – добавляют жители.

В министерстве сельского хозяйства Тульской области прокомментировали информацию об установке детской площадки:

«Установка детской площадки в д. Сухие Плоты Воловского района в рамках госпрограммы предусмотрена в этом году. 6 августа администрация Воловского района заключила муниципальный контракт на выполнение работ с ООО «Малые архитектурные формы». Срок выполнения работ – 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы. К установке приступят до 25 августа 2021 года».