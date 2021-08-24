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После публикации на Myslo Тулаавтодор приведет в порядок дорогу в Киреевском районе

После публикации на Myslo Тулаавтодор приведет в порядок дорогу в Киреевском районе

Тулячка: «Муж пострадал в ДТП, потому что дорога совершенно не оборудована для пешеходов».

В редакцию Myslo обратилась жительница Третьей шахты Светлана Мотина. 14 августа ее супруг, переходя дорогу у поселка, попал под колеса автомобиля.

На пешехода составили протокол за передвижение по проезжей части без светоотражающих элементов на одежде. Но пострадавший и его жена уверены: фликеры ничего бы не изменили. Женщина уверена: если бы в том месте был пешеходный переход, освещение и своевременно кронированы деревья, аварии можно было бы избежать.

Myslo направил обращение женщины в ГУ ТО «Тулаавтодор». В учреждении вопрос рассмотрели и пообещали заняться его решением:

«Дорога общего пользования регионального значения Липки – Бородинский – Большие Калмыки в Киреевском районе находится в удовлетворительном состоянии, на ней нанесена горизонтальная дорожная разметка. По проекту организации дорожного движения (ПОДД) пешеходный переход на этом участке (в 600 м за пределами населенного пункта) не предусмотрен.

До 27 августа «Тулаавтодор» проведет замеры интенсивности движения на данном участке, по результатам которых будет определена необходимость обустройства перехода.

Также для обеспечения безопасности будут проведены мероприятия по вырубке растительности на поворотах дороги. Дополнительно в этом году остановочный павильон будет оборудован автономной осветительной системой.

Также сообщаем, что для установки пешеходного перехода жители могут обращаться в администрацию муниципалитета. Вопрос будет рассмотрен с привлечением представителей управления ГИБДД для определения целесообразности изменения ПОДД».

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 +2
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Тульская областьгород ЛипкиКиреевский район
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