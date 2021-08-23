В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 109 человек выздоровели, 9 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 413 жителей региона, 42 930 вылечились, 2632 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:29, 18 1198 -2
20 августа, в 11:25, 11 2101 -2
19 августа, в 11:53, 4 1733 -3
18 августа, в 11:44, 6 1591 -2
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