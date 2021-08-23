В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 109 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 413 жителей региона, 42 930 вылечились, 2632 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: