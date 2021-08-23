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В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом

В Тульской области скончались еще 9 пациентов с ковидом

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 125 случаев коронавируса, 109 человек выздоровели, 9 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 413 жителей региона, 42 930 вылечились, 2632 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Жизнь Тулы и области
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
вчера, в 11:29, 18 1198 -2
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Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:46 −2
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