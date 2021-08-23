«ЛитераТула» приглашает детей и подростков на мастер-классы современных художников

Фото предоставлены организаторами фестиваля.

С 3 по 5 сентября в «Октаве» на книжном фестивале «ЛитераТула» пройдут бесплатные мастер-классы современных художников для детей и подростков.

Их программу представляют партнеры события — международный фестиваль книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС».



Анна Чефранова.

«На „ЛитераТуле“ пройдут мастер-классы для детей всех возрастов от профессиональных художников-иллюстраторов — людей, которые создают визуальные образы книг, чьи картинки запоминаются в детстве на всю жизнь. Участникам расскажут, как создаются книги, придумываются персонажи, как настоящее отражается в рисунках, и что вдохновляет авторов и художников на новые истории, которые так любят читатели», — рассказывает Анна Чефранова, продюсер программы иллюстраторов «ЛитераТулы».

Для самых юных гостей книжного фестиваля — детей от 6 до 9 лет — пройдут два мастер-класса:

«Придумай персонажа — нарисуй стикер». Светлана Лядова, директор студии книги и книжной иллюстрации «Мастерские Морса», вместе с детьми изучит талисман «ЛитераТулы» — яркого кролика. Участники мастер-класса нарисуют карандашами и фломастерами на самоклеящейся пленке разных кроликов, которые составят компанию символу фестиваля. Светлана обсудит с детьми, почему некоторые книжные персонажи запоминаются легко, а некоторые — нет. И расскажет, как придумать своего книжного героя. Созданные на мастер-классе стикеры дети заберут с собой, чтобы украсить ими все, что захотят.



Светлана Лядова.

«Воображаем то, чего не видно» по книге-картинке «Соседи» Каси Денисевич. Известная художница будет рисовать с детьми карандашами и фломастерами по звукам и запахам, воображая то, чего не видно. Как поступает главная героиня «Соседей», размышляя о жизни в многоквартирном московском доме и о своих соседях — кто они, что делают, похожи ли на нее. Ежегодно работы Каси участвуют в международных выставках и книжных фестивалях, художница проиллюстрировала несколько детских книг, среди них — «Давай поедем в Уналашку» Анны Красильщик.

Полина Калашникова, художник-иллюстратор, автор книжного проекта «1000 и один динозавр» и иллюстраций «Энциклопедии хотений» Евгения Клюева, поработает с детьми постарше — для детей от 9 лет пройдет мастер-класс «Картинки из шляпы», участники будут вытягивать из шляпы слова, составлять из них предложения, придумывать историю и рисовать ее.

Ребят от 12 лет на «ЛитераТуле» в «Октаве» ждут три мастер-класса:

«Иллюстрируем новости» с Анной Сарухановой — автором иллюстраций для BBC The Village, Wonderzine, «Такие дела», «Медиазона», «Батенька, да вы трансформер». Анна — одна из создателей «Карты первых свиданий», где с помощью иллюстраций рассказывается 49 историй первых свиданий, случившихся в Москве с 1950 по 2017 год.

«Трафаретная печать» с Анастасией Мордашевой . Иллюстратор и художник-график поможет участникам освоить несложную, минималистичную, но богатую технику трафаретной печати и создать композиции, в которых соединятся серебро черно-белого с другими цветами.

«Карточки самопомощи» с Ольгой Тереховой. На мастер-классе вместе с талантливой художницей и комиксисткой участники вспомнят, что приносит им счастье и радость и нарисуют это тушью на карточках. В будущем рисунки помогут ребятам справиться со сложными моментами в жизни.

Для подростков от 16 лет трехчасовой пленэр «Скетч с людьми» проведет Лена Репетур — художник, иллюстратор, аниматор, автор детских книг «Одиссей ищет друга» и «Одиссей ищет папу». Участники пленэра будут много рисовать и узнают, как найти и выбрать интересную живую композицию и сделать законченный скетч. А еще попробуют рисовать людей в движении.

В 2019 году иллюстрации к книге Лены «Одиссей ищет друга» вошли в топ-лист фестиваля «Морс», в 2020 году — победили на международном книжном фестивале Bologna children’s book fair, а в 2021 году на ярмарке non/fiction в Москве книгу отобрали в топ «Детской литературы».

Книжный фестиваль «ЛитераТула» пройдет с 3 по 5 сентября на площадке генерального партнера события — в кластере «Октава» — при поддержке Правительства Тульской области и Тульского Молочного Комбината. Вход на события фестиваля свободный, но на некоторые мастер-классы художников ограничено число участников и необходима регистрация на странице во ВКонтакте. Посмотреть полный список гостей «ЛитераТулы» можно на сайте literatula.ru.

«ЛитераТула» — большой трехдневный фестиваль о современной детской и подростковой литературе, о тех и с теми, кто ее создает, читает и изучает. Программа фестиваля включает в себя публичные лекции, мастер-классы, выставки, книжную ярмарку, спектакли, встречи с писателями, иллюстраторами и специалистами по детскому чтению.

«ЛитераТула» впервые прошла в Туле в 2016 году. Фестиваль организуют Ирина Рочева (книжный магазин «Свидетель») и Владимир Апенов (магазин комиксов BWComics).