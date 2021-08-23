Ясногорцев переселят из аварийного жилья: на это выделено 125 млн рублей

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Администрация муниципального «Ясногорский район» Тульской области приобретет 69 благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сообщает RosTender.info

Администрация планирует приобрести 69 квартир общей площадью не менее 2823,89 кв. м, из них будет 25 однокомнатных, 41 двухкомнатных и 3 трехкомнатных. Каждая квартира будет отвечать строительным и противопожарным нормам и правилам, иметь надлежащее санитарное и техническое состояние.

Срок передачи объектов долевого строительства произойдет в декабре.

Администрация принимает заявки на участие в тендере до 30 августа, два дня спустя будет проведен электронный аукцион. С победителем заключат контракт на 125 млн рублей, средства выделят из бюджета муниципального

округа Ясногорского района.