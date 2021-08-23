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Ясногорцев переселят из аварийного жилья: на это выделено 125 млн рублей
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Администрация муниципального «Ясногорский район» Тульской области приобретет 69 благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного жилья, сообщает RosTender.info .
Администрация планирует приобрести 69 квартир общей площадью не менее 2823,89 кв. м, из них будет 25 однокомнатных, 41 двухкомнатных и 3 трехкомнатных. Каждая квартира будет отвечать строительным и противопожарным нормам и правилам, иметь надлежащее санитарное и техническое состояние.
Срок передачи объектов долевого строительства произойдет в декабре.
Администрация принимает заявки на участие в тендере до 30 августа, два дня спустя будет проведен электронный аукцион. С победителем заключат контракт на 125 млн рублей, средства выделят из бюджета муниципального
округа Ясногорского района.
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