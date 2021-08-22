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Жители Венева сообщают о массовом отравлении водой из-под крана

Жители Венева сообщают о массовом отравлении водой из-под крана

У всех одинаковые симптомы – температура, рвота, диарея.

В редакцию Myslo поступило множество сообщений от жителей Венева. Горожане рассказали о якобы массовом отравлении водой из-под крана.

- У нас что-то произошло, сначала я отравился, потом все мои родственники. Позже узнал, что подобная ситуация у многих моих знакомых. Вчера вечером начала поступать непонятная информация о том, что в воде из-под крана есть кишечная палочка, поэтому все заболели. Не могли бы вы помочь с этим? Узнать подробности, куда написать, позвонить, придать огласке, — написал наш читатель.
 
- В Веневе массовое отравление уже несколько дней. Предположительно, питьевой водой из-под крана. В аптеках нет лекарств от отравления, скорая не приезжает, врач на дом отказывается приходить, в ЕДДС кладут трубку, если слышат что вопрос про воду.
У меня слегла вся семья, в том числе и я. Скорая приезжала только вчера к маме, сегодня ко мне уже не приехала. Если есть возможность напишите, пожалуйста, — рассказала еще одна читательница.
 
Подобные сообщения встречаются и в местных «подслушках» ВКонтакте.
 
- У половины Венева пройдут выходные «шикарно»: рвота, понос, температура. И все благодаря кому? Благодаря нашему водоканалу. У меня ребенка 4-й час рвёт фонтаном, скорую не дозовешься, — пишет Анастасия К.
 
- Северный микрорайон. Соседи тоже жалуются на рвоту и диарею. И я аналогично, но не столь сильно. Вчера целый день мутило, — написала Арина Л.
 
Myslo запросил комментарий у профильных ведомств. Вот, что нам ответили:
 
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что 20.08.2021 г. в городе Веневе зарегистрированы единичные случаи заболеваний острой кишечной инфекцией.


По данным случаям незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование с целью установления причин возникновения заболеваний и проведения противоэпидемических мероприятий. Все случаи протекают в легкой форме. Ситуация остается на контроле Управления.

Myslo следит за развитием событий.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:15 +6
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