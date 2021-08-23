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Массовое отравление жителей Венева: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование

Массовое отравление жителей Венева: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование

Пока источник инфекции не обнаружен.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проводит эпидемиологическое расследование по факту отравления жителей Венева.

По информации министерства здравоохранения региона, новые случаи острых кишечных инфекций на сегодняшний день не зарегистрированы.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала Myslo:

Марина Безбородова

- Комплекс противоэпидемических мероприятий направлен на установление причин заболевания и проведение профилактических мероприятий по их недопущению в дальнейшем. Проводим эпидемиологическое расследование случаев. Собираем эпидемиологический анамнез у заболевших, уточняем, с чем могло быть связано их заболевание. Грубо говоря, что они ели, пили, где были, с кем общались. Нам нужно понимать, где источник инфекции. Мы организовали лабораторное обследование заболевших. Взяли пробы воды. Проводим обследование водозаборных сооружений. Так как население связывает это с водой, мы проверяем и этот вариант.

Отметим, что ранее проведенное исследование водопроводной воды показало, по всем показателям вода соответствует гигиеническим нормативам. Сегодня, 23 августа, проведен дополнительный отбор проб воды в разных точках города.

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении водой из-под крана. По словам веневцев, у всех одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

По данному факту проводит проверку и прокуратура.

Сюжет: Массовое отравление жителей Венева
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вчера, в 16:04, 44 4559 -10
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:34 +2
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