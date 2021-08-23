Массовое отравление жителей Венева: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование

- Комплекс противоэпидемических мероприятий направлен на установление причин заболевания и проведение профилактических мероприятий по их недопущению в дальнейшем. Проводим эпидемиологическое расследование случаев. Собираем эпидемиологический анамнез у заболевших, уточняем, с чем могло быть связано их заболевание. Грубо говоря, что они ели, пили, где были, с кем общались. Нам нужно понимать, где источник инфекции. Мы организовали лабораторное обследование заболевших. Взяли пробы воды. Проводим обследование водозаборных сооружений. Так как население связывает это с водой, мы проверяем и этот вариант.