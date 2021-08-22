Тульские гаишники ловят нарушителей с помощью прибора «Бинар»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Он используется, в том числе, и для измерения и фиксации скорости движения транспортных средств.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции используют для фиксации нарушений ПДД мобильные приборы «Бинар». В антикоррупционных целях они оборудованы программным обеспечением, не предоставляющим инспектору доступ к редактированию и удалению информации.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, «Бинар» используется для измерения скорости движения транспортных средств, фиксации различных правонарушений, в том числе и ДТП.

Так как прибор мобильный, его применение не предусматривает установку дорожных знаков, предупреждающих водителей о фото- и видеофиксации правонарушений.

Прибор оборудован двумя телекамерами, ведущими одновременную запись дорожных ситуаций общим планом для более хорошего обзора дороги и анализа всего происходящего и более крупный план для четкого изображения нарушителя на значительном расстоянии.

Наличие сразу двух видеозаписей, работающих одновременно, делает легче анализ дорожной ситуации и повышает уровень достоверности выявленных нарушений.

Сообщается, что с начала 2021 года на территории Тульской области пресечено около 500 административных нарушений ПДД с применением радара «Бинар».