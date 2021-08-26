Отравление жителей Венева: администрация заявила, что пробы воды соответствуют нормам
При этом Роспотребнадзор дал предписание осуществить гиперхлорирование питьевой воды.
– Пробы воды, отобранные из разводящей сети в квартирах города Венева, соответствуют требованиям п. 75 СанПин 2.1.3684−21.
По информации ГУЗ «Веневская ЦРБ», больные с острой кишечной инфекцией были обследованы на бактерии кишечной палочки — результат отрицательный.
В адрес ресурсоснабжающей организации МУП «ВК-Венев» поступило предписание Роспотребнадзора о дополнительных мерах по проведению профилактических мероприятий (гиперхлорирование питьевой воды).
Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении якобы водой из-под крана. По словам веневцев, у всех были одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.
По данному факту проводит проверку прокуратура, а Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.
Источник инфекции пока не обнаружен.