Отравление жителей Венева: администрация заявила, что пробы воды соответствуют нормам

При этом Роспотребнадзор дал предписание осуществить гиперхлорирование питьевой воды.

Администрация МО Веневский район опубликовала результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы, которую провели специалисты Роспотребнадзора.

– Пробы воды, отобранные из разводящей сети в квартирах города Венева, соответствуют требованиям п. 75 СанПин 2.1.3684−21.

По информации ГУЗ «Веневская ЦРБ», больные с острой кишечной инфекцией были обследованы на бактерии кишечной палочки — результат отрицательный.

В адрес ресурсоснабжающей организации МУП «ВК-Венев» поступило предписание Роспотребнадзора о дополнительных мерах по проведению профилактических мероприятий (гиперхлорирование питьевой воды).

Напомним, ранее жители Венева сообщили о массовом отравлении якобы водой из-под крана. По словам веневцев, у всех были одинаковые симптомы — рвота, температура, диарея.

По данному факту проводит проверку прокуратура, а Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование.

Источник инфекции пока не обнаружен.