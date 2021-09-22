Названа причина массового отравления жителей Венева

Управление Роспотребнадзора по Тульской области по запросу Myslo предоставило результаты расследования, которое проводили специалисты по факту отправления жителей Венева.

Напомним, в конце августа в соцсетях появились массовые сообщения от веневцев об инфекции, которую резко подхватили очень многие. Жители жаловались на одинаковые симптомы – рвоту, температуру, диарею. Источником недомогания они называли водопроводную воду.

– В период с 19 по 25 августа среди населения Венева зарегистрировано 35 случаев острых кишечных инфекций. Установлена причина заболеваний — норовирус.

Управлением организован комплекс необходимых профилактических мероприятий по предотвращению распространения инфекции, — говорится в ответе ведомства, которое подписал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

Об источнике инфекции Роспотребнадзор не сообщил, равно как о списке проведенных профилактических мероприятий.

Отметим, что ранее на сайте МО Веневский район были опубликованы результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. Уточнялось, что пробы воды, отобранные из разводящей сети в квартирах города, соответствуют нормам СанПина. Несмотря на это Роспотребнадзор предписал провести гиперхлорирование питьевой воды.

По данным Роспотребнадзора РФ, причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами.

Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся через воду, являются попадание в организм человека контаминированной (загрязненной вирусом) воды (из-под крана, пищевой лед, вода закрытых и открытых водоемов). Источником загрязнения вод открытых водоемов являются сточные воды, которые могут попасть в водоснабжение в связи с аварией, паводками, обильными осадками.

Наиболее часто острые кишечные инфекции вирусной этиологии передаются через грязную посуду, овощные салаты, приготовленные с нарушением обработки овощей, нарезку готовой продукции (сыр, масло и др.), блюда, связанные с «ручным» приготовлением и не подвергающиеся повторной термической обработке.

На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных инфекций.

Рекомендации, чтобы не заболеть: