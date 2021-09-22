новости
новости
Регистрация
Названа причина массового отравления жителей Венева

Названа причина массового отравления жителей Венева

Роспотребнадзор раскрыл итоги эпидемиологического расследования.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области по запросу Myslo предоставило результаты расследования, которое проводили специалисты по факту отправления жителей Венева.

Напомним, в конце августа в соцсетях появились массовые сообщения от веневцев об инфекции, которую резко подхватили очень многие. Жители жаловались на одинаковые симптомы – рвоту, температуру, диарею. Источником недомогания они называли водопроводную воду.

– В период с 19 по 25 августа среди населения Венева зарегистрировано 35 случаев острых кишечных инфекций. Установлена причина заболеваний — норовирус.

Управлением организован комплекс необходимых профилактических мероприятий по предотвращению распространения инфекции, — говорится в ответе ведомства, которое подписал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

Об источнике инфекции Роспотребнадзор не сообщил, равно как о списке проведенных профилактических мероприятий.

Отметим, что ранее на сайте МО Веневский район были опубликованы результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы. Уточнялось, что пробы воды, отобранные из разводящей сети в квартирах города, соответствуют нормам СанПина. Несмотря на это Роспотребнадзор предписал провести гиперхлорирование питьевой воды.

 

По данным Роспотребнадзора РФ, причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами.

  • Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся через воду, являются попадание в организм человека контаминированной (загрязненной вирусом) воды (из-под крана, пищевой лед, вода закрытых и открытых водоемов). Источником загрязнения вод открытых водоемов являются сточные воды, которые могут попасть в водоснабжение в связи с аварией, паводками, обильными осадками.
  • Наиболее часто острые кишечные инфекции вирусной этиологии передаются через грязную посуду, овощные салаты, приготовленные с нарушением обработки овощей, нарезку готовой продукции (сыр, масло и др.), блюда, связанные с «ручным» приготовлением и не подвергающиеся повторной термической обработке.
  • На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных инфекций.

Рекомендации, чтобы не заболеть:

  • Если вы питаетесь в столовых, кафе, ресторанах, старайтесь выбирать проверенные учреждения с организованным обеденным залом и кухней с наличием горячих блюд.
  • Всегда мойте руки перед едой.
  • Старайтесь не употреблять быструю многокомпонентную пищу (типа шаурмы) для употребления «на ходу».
  • Для питья употребляйте только бутилированную или кипяченую воду.
  • Во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте ряд правил: тщательно мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, используйте отдельные разделочные доски и ножи — для «сырого» и «готового», тщательно промывайте (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, тщательно мойте посуду с последующей сушкой.
  • Дома регулярно проводите чистку санитарных узлов с использованием дезинфицирующих средств, влажную уборку помещений.
  • Если вы чувствуете себя нездоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе), не подвергайте риску заболевания своих близких. Не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей и самолечением, пользуйтесь отдельным полотенцем, дезинфицируйте санитарный узел после каждого посещения туалета.
Сюжет: Массовое отравление жителей Венева
Отравление жителей Венева: администрация заявила, что пробы воды соответствуют нормам
Жизнь Тулы и области
Отравление жителей Венева: администрация заявила, что пробы воды соответствуют нормам
26 августа, в 10:12, 28 1950 -8
Массовое отравление жителей Венева: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование
Жизнь Тулы и области
Массовое отравление жителей Венева: Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование
23 августа, в 16:34, 20 2175 2
Массовое отравление в Веневе: глава администрации прокомментировал ситуацию
Жизнь Тулы и области
Массовое отравление в Веневе: глава администрации прокомментировал ситуацию
22 августа, в 16:04, 45 5599 -10
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления жителей Венева
Жизнь Тулы и области
Прокуратура начала проверку по факту массового отравления жителей Венева
22 августа, в 12:09, 64 3479 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьВенев
Прочее
массовое отравлениеРоспотребнадзор
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

25 сентября день рождения Тульского экзотариума: полная афиша мероприятий
25 сентября день рождения Тульского экзотариума: полная афиша мероприятий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.