Названа причина массового отравления жителей Венева
Роспотребнадзор раскрыл итоги эпидемиологического расследования.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области по запросу Myslo предоставило результаты расследования, которое проводили специалисты по факту отправления жителей Венева.
Напомним, в конце августа в соцсетях появились массовые сообщения от веневцев об инфекции, которую резко подхватили очень многие. Жители жаловались на одинаковые симптомы – рвоту, температуру, диарею. Источником недомогания они называли водопроводную воду.
– В период с 19 по 25 августа среди населения Венева зарегистрировано 35 случаев острых кишечных инфекций. Установлена причина заболеваний — норовирус.
Управлением организован комплекс необходимых профилактических мероприятий по предотвращению распространения инфекции, — говорится в ответе ведомства, которое подписал глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.
Об источнике инфекции Роспотребнадзор не сообщил, равно как о списке проведенных профилактических мероприятий.
Отметим, что ранее
По данным Роспотребнадзора РФ, причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами.
- Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся через воду, являются попадание в организм человека контаминированной (загрязненной вирусом) воды (из-под крана, пищевой лед, вода закрытых и открытых водоемов). Источником загрязнения вод открытых водоемов являются сточные воды, которые могут попасть в водоснабжение в связи с аварией, паводками, обильными осадками.
- Наиболее часто острые кишечные инфекции вирусной этиологии передаются через грязную посуду, овощные салаты, приготовленные с нарушением обработки овощей, нарезку готовой продукции (сыр, масло и др.), блюда, связанные с «ручным» приготовлением и не подвергающиеся повторной термической обработке.
- На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в том числе вирусных инфекций.
Рекомендации, чтобы не заболеть:
- Если вы питаетесь в столовых, кафе, ресторанах, старайтесь выбирать проверенные учреждения с организованным обеденным залом и кухней с наличием горячих блюд.
- Всегда мойте руки перед едой.
- Старайтесь не употреблять быструю многокомпонентную пищу (типа шаурмы) для употребления «на ходу».
- Для питья употребляйте только бутилированную или кипяченую воду.
- Во время приготовления пищи в домашних условиях соблюдайте ряд правил: тщательно мойте руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, используйте отдельные разделочные доски и ножи — для «сырого» и «готового», тщательно промывайте (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, тщательно мойте посуду с последующей сушкой.
- Дома регулярно проводите чистку санитарных узлов с использованием дезинфицирующих средств, влажную уборку помещений.
- Если вы чувствуете себя нездоровым (особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе), не подвергайте риску заболевания своих близких. Не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей и самолечением, пользуйтесь отдельным полотенцем, дезинфицируйте санитарный узел после каждого посещения туалета.