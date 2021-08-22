Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 126 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 288 жителей региона, 42 821 человек вылечился, 2623 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: