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Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Фото из архива Myslo.

Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 126 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 288 жителей региона, 42 821 человек вылечился, 2623 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:29 0
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