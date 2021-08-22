Фото из архива Myslo.
Коронавирусная статистика: в Тульской области за сутки 126 случаев заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за предыдущие сутки подтвердились 126 случаев коронавируса, 103 человека выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 50 288 жителей региона, 42 821 человек вылечился, 2623 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
20 августа, в 11:25, 11 1965 -2
19 августа, в 11:53, 4 1662 -3
18 августа, в 11:44, 6 1521 -2
17 августа, в 11:31, 16 2224 -1
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