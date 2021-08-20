В Кондуках прошла акция «Вода России»: собрали более 500 мешков мусора

20 августа на особо-охраняемой природной территории «Романцевские горы» в рамках национального проекта «Экология» прошла Всероссийская акция по уборке берегов «Вода России». В уборке водных берегов живописных Голубых озер приняли участие несколько сотен волонтеров, экологов, представителей министерства природных ресурсов и экологии региона.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов отметил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина особое внимание в нашем регионе уделяется вопросам экологии. Так, в Кондуках установили контейнерные площадки, организовали регулярный вывоз мусора.

Юрий Панфилов - В этом году было жаркое лето, и здесь побывали десятки тысяч туристов со всей России. И, конечно, нам очень хотелось, чтобы все отдыхающие соблюдали чистоту и порядок. В конце лета мы традиционно проводим акцию по очистке берегов на Голубых озерах.

Юрий Панфилов подчеркнул, что в 2021 году по федеральному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» завершается очистка реки Оки в Белеве и реки Упы в Одоеве.

В этом году акция «Вода России» прошла в формате экологической игры «Мы за чистые Кондуки» с селективным сбором вторсырья. Руководитель ТРОО «Экологическая защита» Вадим Баранов рассказал, что в сборе мусора участвовали 30 команд. Акция проводится уже четвертый год, но к сожалению, мусора не становится меньше.

Вадим Баранов - Эта территория в последнее время стала очень популярна среди отдыхающих и гостей не только из Центрального федерального округа, но и из дальних областей. К сожалению, антропогенная нагрузка на эти уникальные места увеличилась: в прошлом году мы собрали почти тысячу мешков мусора. Хотелось бы напомнить отдыхающим, что здесь недалеко установлены 4 больших контейнера. Но к сожалению находятся те, кто выбрасывает мусор прямо там, где отдыхали. Надеюсь, что мы все уберем и тут будет чисто.

Перед стартом организаторы наградили экологических активистов региона. Они получили подарки из рук известной актрисы и телеведущей, звезды шоу «Уральские пельмени», популярного блогера и постоянного амбассадора акции «Вода России» Юлии Михалковой!

Юлия Михалкова - Бумажечка за бумажечкой — получается тонна бумажечек. Поэтому, нужно помогать воде, природе, очищаться, беречь ее, уважать. Мы на 90% состоим из воды — получается, она наша родственница и нужно заботиться о природе. В Кондуках впервые — очень живописное, красивое место. Нужно сохранять его в чистоте. Нужно помнить главное правило посещения рек и озер: принес — забери. Кто не забрал — мы сейчас уберем и нужно, чтобы в следующий раз они сами забрали. Люблю эту акцию — каждый раз приходит все больше и больше людей. Семьями приходят! Счастье гражданина в труде. Когда все потрудятся, пообщаются и с хорошим настроением начнут новую неделю!

Кстати, для волонтеров и гостей подготовили яркую и насыщенную концертную программу. Выступали артисты, работали торговые и выставочные площадки, а всем желающим раздавали полевую кашу и чай.

В рамках акции эко-волонтеры расчистили более 4 км береговой линии. Участники собрали более 50 кубометров смешанного мусора, 245 кг пластика, 150 кг стекла, 174 кг металла и более 100 одноразовых мангалов. Собранный мусор бесплатно вывез региональный оператор ООО «МСК-НТ».

Уполномоченный губернатора Тульской области по работе с органами местного самоуправления Надежда Школкина напомнила, что Кондуки — уникальны. Она призвала отдыхающих бережнее относиться не только к этому прекрасному месту, но и к природе в целом.

Надежда Школкина - Наши дети берут пример со своих родителей и копируют их поведение. Вот, если молодые родители не станут бросать бумажки, а будут приводить после себя это место в порядок, то у нас будут полная чистота и порядок. Очень важно молодому поколению обратить внимание как на свое воспитание, так и на воспитание деток.

Победителем экологического мероприятия стала компания ООО «Зернопродукт». Лидерам вручили памятные призы и сертификат на посещение Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника. Второе место в этом году у АО Машзавод «Штамп», а третье ООО «Перспектива».

Ольга Блок, специалист по охране труда ООО «Зернопродукт»: Ольга Блок - Вообще, мы сегодня даже не надеялись на победу. Потому, что в 2018 году заняли почетное второе место. В этом году мы с новыми силами решили всех порвать. Большое всем спасибо!

По окончании мероприятия заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин поблагодарил спонсоров акции, отдельно отметив регионального оператора «МСК-НТ» и компанию «Перспектива». По его словам, последняя принимает активное участие в очистке водных объектов и экологической реабилитации воды в нашем регионе.