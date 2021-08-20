Кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области превысил 200 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2021 года кредитно-документарный портфель ВТБ в Тульской области вырос на 5% и составил 202,3 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель за полугодие вырос на 6%, до 109,4 млрд рублей. Из этой суммы 93,9 млрд рублей – кредиты, предоставленные крупному бизнесу (+6%), 15,5 млрд – кредиты компаниям среднего и малого бизнеса (+8%). Документарный портфель на отчетную дату составил 53,8 млрд, из которых 3 млрд рублей– гарантии и аккредитивы, выданные средним и малым компаниям региона (+7% за полугодие). Привлеченные средства корпоративных клиентов за полугодие увеличились до 17,6 млрд, из них 12,2 млрд рублей приходится на компании среднего и малого бизнеса (+12).

Розничный кредитный портфель на 1 июля вырос на 11%, до 39,1 млрд рублей. Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам шести месяцев 2021 года этот портфель достиг 20 млрд рублей, увеличившись на 12%. Ипотечное кредитование выросло на 9%, до 15,1 млрд рублей, автокредиты – также на 9%, до 2,6 млрд.

Всего за январь-июнь ВТБ предоставил жителям региона почти 13 тысяч кредитов на сумму 10,7 млрд рублей (+60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 81% вырос объем выдачи займов наличными, до 6,4 млрд рублей. На покупку жилья банк оформил тулякам 1,5 тыс. кредитов на сумму 3,3 млрд рублей (+31%). Опережающими темпами росли выдачи автокредитов – за полугодие предоставлено свыше 1 тыс. займов на 950 млн рублей (рост на 68% по сравнению с 2020 годом).

Привлеченные средства населения достигли 67,6 млрд рублей, увеличившись за полугодие на 7%. При этом на 17% вырос объем средств, вложенных в инвестиционные продукты – до 25,9 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Тульской области, старший вице-президент Светлана Мужичкова отметила: