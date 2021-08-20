В сентябре в Тульской области пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы
В пресс-центре правительства Тульской области состоялась пресс-конференция председателя избирательной комиссии Тульской области Павла Веселова.
В Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального
На сегодняшний день завершился период регистрации кандидатов по всем избирательным кампаниям. ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 14 партий:
- «Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации».
- «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные».
- «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России».
- «Политическая партия «Новые люди».
- «Всероссийская политическая партия «Единая Россия».
- «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду».
- «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко».
- «Всероссийская политическая партия «Партия роста».
- «Политическая партия Российская партия свободы и справедливости».
- «Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России».
- «Политическая партия «Гражданская Платформа».
- «Политическая партия Зеленая альтернатива».
- «Всероссийская политическая партия «Родина».
- «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Избирком Тульской области зарегистрировал по одномандатному округу № 183 10 кандидатов:
- Владимир Алексеев (Новые люди),
- Виктор Дзюба (Единая Россия),
- Владимир Ивашкевич (Родина),
- Илья Киндеев (ЛДПР),
- Татьяна Косарева (КПРФ),
- Юрий Моисеев (Коммунистическая партия Коммунисты России),
- Ольга Подольская (Яблоко),
- Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров),
- Алексей Сальников (Российская экологическая партия «Зелёные»),
- Дмитрий Шишкин (Справедливая Россия — патриоты — за правду).
По одномандатному округу № 184 также зарегистрировано 10 кандидатов:
- Сергей Гребенщиков (Справедливая Россия — патриоты — за правду),
- Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России),
- Владимир Исаков (КПРФ),
- Алексей Макосеев (Российская экологическая партия «Зелёные),
- Александр Маринков (ЛДПР),
- Юлия Морозова (Яблоко),
- Николай Огольцов (Партия пенсионеров),
- Максим Токаев (Новые люди),
- Дмитрий Шатров (Родина),
- Надежда Школкина (Единая Россия).
- Все четыре кандидата на пост губернатора прошли регистрацию, — отметил Павел Веселов. — Это самовыдвиженец Алексей Дюмин, действующий губернатор Тульской области, Юрий Моисеев от партии «Коммунисты России», Владимир Исаков от КПРФ и Владимир Ростовцев от «Партии пенсионеров». Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Выборы важные, и очень надеюсь, что избирателям они будут интересны. Социология говорит о том, что принимать участие в голосовании планирует 50% жителей региона. ЦИК декларирует принцип, что голосовать избирателям должно быть удобно, и предоставляет широкий спектр возможностей.
Самый простой способ — в эти три дня прийти на свой избирательный участок.
Те избиратели, которые не смогут находиться по месту регистрации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту нахождения. Для этого со 2 по 13 сентября нужно подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию, либо в МФЦ, либо через портал Госуслуги. Уже 2860 заявлений подано, из них 1798 для голосования на выборах депутатов Госдумы, 1062 для голосования на выборах губернатора.
Если избиратель не сможет принять участие в голосовании на своем участке по состоянию здоровья, по причине инвалидности, по причине ухода за инвалидом, он также сможет проголосовать на дому. Заявление об этом необходимо подать с 9 по 14 сентября через портал Госуслуги. Или с 9 сентября по 14.00 19 сентября подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение — лично или через других лиц.
По словам Павла Веселова, выборы пройдут с максимальным обеспечением безопасности на участках.
- Члены избиркома вакцинированы более чем на 65%. Все участники голосования будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе каждый пройдет термометрию. При голосовании на дому процедура будет бесконтактной: всё необходимое от ручки и маски до бюллетеня будет выдаваться в индивидуальном пакете.
- Альтернативность — один из главных принципов, на котором строится избирательный процесс. Уверен, избиратели найдут в одной из предвыборных программ близкую себе. И придут 17, 18 или 19 сентября на избирательный участок сделать свой выбор, — резюмировал Веселов.