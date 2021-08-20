В сентябре в Тульской области пройдут выборы губернатора и депутатов Госдумы

В Тульской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-го созыва, выборы губернатора Тульской области, а также в четырех муниципальных образованиях — Киреевском, Ясногорском, Заокском и Кимовском районах — пройдут местные выборы.

На сегодняшний день завершился период регистрации кандидатов по всем избирательным кампаниям. ЦИК России зарегистрировал федеральные списки 14 партий:

«Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации». «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные». «Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России». «Политическая партия «Новые люди». «Всероссийская политическая партия «Единая Россия». «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — патриоты — за правду». «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко». «Всероссийская политическая партия «Партия роста». «Политическая партия Российская партия свободы и справедливости». «Политическая партия Коммунистическая партия Коммунисты России». «Политическая партия «Гражданская Платформа». «Политическая партия Зеленая альтернатива». «Всероссийская политическая партия «Родина». «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Избирком Тульской области зарегистрировал по одномандатному округу № 183 10 кандидатов:

Владимир Алексеев (Новые люди),

Виктор Дзюба (Единая Россия),

Владимир Ивашкевич (Родина),

Илья Киндеев (ЛДПР),

Татьяна Косарева (КПРФ),

Юрий Моисеев (Коммунистическая партия Коммунисты России),

Ольга Подольская (Яблоко),

Владимир Ростовцев (Партия пенсионеров),

Алексей Сальников (Российская экологическая партия «Зелёные»),

Дмитрий Шишкин (Справедливая Россия — патриоты — за правду).

По одномандатному округу № 184 также зарегистрировано 10 кандидатов:

Сергей Гребенщиков (Справедливая Россия — патриоты — за правду),

Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России),

Владимир Исаков (КПРФ),

Алексей Макосеев (Российская экологическая партия «Зелёные),

Александр Маринков (ЛДПР),

Юлия Морозова (Яблоко),

Николай Огольцов (Партия пенсионеров),

Максим Токаев (Новые люди),

Дмитрий Шатров (Родина),

Надежда Школкина (Единая Россия).

- Все четыре кандидата на пост губернатора прошли регистрацию, — отметил Павел Веселов. — Это самовыдвиженец Алексей Дюмин, действующий губернатор Тульской области, Юрий Моисеев от партии «Коммунисты России», Владимир Исаков от КПРФ и Владимир Ростовцев от «Партии пенсионеров». Голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Выборы важные, и очень надеюсь, что избирателям они будут интересны. Социология говорит о том, что принимать участие в голосовании планирует 50% жителей региона. ЦИК декларирует принцип, что голосовать избирателям должно быть удобно, и предоставляет широкий спектр возможностей.

Самый простой способ — в эти три дня прийти на свой избирательный участок.

Те избиратели, которые не смогут находиться по месту регистрации, могут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и проголосовать по месту нахождения. Для этого со 2 по 13 сентября нужно подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию, либо в МФЦ, либо через портал Госуслуги. Уже 2860 заявлений подано, из них 1798 для голосования на выборах депутатов Госдумы, 1062 для голосования на выборах губернатора.

Если избиратель не сможет принять участие в голосовании на своем участке по состоянию здоровья, по причине инвалидности, по причине ухода за инвалидом, он также сможет проголосовать на дому. Заявление об этом необходимо подать с 9 по 14 сентября через портал Госуслуги. Или с 9 сентября по 14.00 19 сентября подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение — лично или через других лиц.



По словам Павла Веселова, выборы пройдут с максимальным обеспечением безопасности на участках.

- Члены избиркома вакцинированы более чем на 65%. Все участники голосования будут обеспечены одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе каждый пройдет термометрию. При голосовании на дому процедура будет бесконтактной: всё необходимое от ручки и маски до бюллетеня будет выдаваться в индивидуальном пакете.



- Альтернативность — один из главных принципов, на котором строится избирательный процесс. Уверен, избиратели найдут в одной из предвыборных программ близкую себе. И придут 17, 18 или 19 сентября на избирательный участок сделать свой выбор, — резюмировал Веселов.

