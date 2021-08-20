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Как в центре Тулы обустраивают литературно-поэтический сквер
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как в центре Тулы обустраивают литературно-поэтический сквер

Уже завершается первый этап работ.

В Туле возле дома №9 на улице Союзной благоустраивают литературно-поэтический сквер. Как сообщает администрация города, в благоустройстве делается упор на организацию тихого места отдыха с максимальным озеленением участка.

Работы будут проведены в два этапа. Сквер получится уютным и камерным. При этом у него будет и утилитарная функция – сквозной проход с Союзной к Денисовскому переулку.

Основными зонами благоустройства станут открытая площадка со сценой-перголой для проведения тихих мероприятий, зона отдыха с теневыми навесами, детская площадка, беседка с будкой буккроссинга.

В рамках первого этапа благоустройства сквера завершается укладка тротуарной плитки на дорожках с обустройством мест под скамейки. Запланирована посадка кустарников и деревьев. Озеленение выполнят на площади около 2700 кв. м. Обязателен рулонный газон, клумбы и живая изгородь, деревья и кустарники различных видов. 

Работы по первому этапу планируют завершить до 25 августа. Окончание работ по благоустройству сквера в рамках второго этапа намечены на строительный сезон 2022 года.

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