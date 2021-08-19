Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 129 случаев коронавируса, 95 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 907 жителей региона, 42 495 человека вылечились, 2598 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: