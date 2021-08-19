Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Скончались семь пациентов.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 129 случаев коронавируса, 95 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 907 жителей региона, 42 495 человека вылечились, 2598 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:44, 6 1264 -2
17 августа, в 11:31, 16 1914 -1
16 августа, в 11:29, 15 6677 -6
16 августа, в 11:26, 4 1210 -1
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