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Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания

Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания

Скончались семь пациентов.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 129 случаев коронавируса, 95 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 49 907 жителей региона, 42 495 человека вылечились, 2598 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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вчера, в 11:44, 6 1264 -2
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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:53 −2
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