Туляков приглашают поучаствовать в «Гонке героев»

4 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Регистрация уже доступна на сайте мероприятия.

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