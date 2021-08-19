новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают поучаствовать в «Гонке героев»

Туляков приглашают поучаствовать в «Гонке героев»

Участников ждут серьезные испытания.

4 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.

Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.

Регистрация уже доступна на сайте мероприятия.

 

Читайте также по теме:

«Гонка героев» в Туле собрала более тысячи участников: фоторепортаж

«Гонка героев» в Туле собрала самых смелых!

«Гонка героев» в Туле: адреналин и драйв!

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Гонка героев
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Убийство на плавской автозаправке: виновный лишился свободы на 9,5 лет
Убийство на плавской автозаправке: виновный лишился свободы на 9,5 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.