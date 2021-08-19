Туляков приглашают поучаствовать в «Гонке героев»
Участников ждут серьезные испытания.
4 сентября в Некрасово состоится уже традиционная «Гонка героев». Организаторы подготовили для участников 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.
Принять участие в забеге можно как в индивидуальном, так и командном зачете.
Регистрация уже доступна на сайте мероприятия.
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