На трассе в Тульской области Nissan врезался в отбойник: пострадала девушка

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 августа в 23.00 на 184-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района 25-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, не выбрал безопасную скорость и влетел в отбойник.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 22-летняя пассажирка автомобиля. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.