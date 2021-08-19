новости
новости
Регистрация
На трассе в Тульской области Nissan врезался в отбойник: пострадала девушка
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе в Тульской области Nissan врезался в отбойник: пострадала девушка

Обстоятельства происшествия выясняются.

18 августа в 23.00 на 184-м километре автодороги М-4 «Дон» Веневского района 25-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением, не выбрал безопасную скорость и влетел в отбойник.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадала 22-летняя пассажирка автомобиля. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.
 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:13 −2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
ТулаТульская область
Прочее
пострадавшая
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Реконструкция «тульских горок»: на М-4 «Дон» открыли движение в сторону Москвы
Реконструкция «тульских горок»: на М-4 «Дон» открыли движение в сторону Москвы
Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Коронавирусная статистика за сутки: в Тульской области еще 129 случаев заболевания
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.