Как тулякам не испортить себе отдых поддельными билетами: советы Роскачества

Данные ресурса «Настоящий билет» показывают, что в июле мошенники создали 518 сайтов, продающих фальшивые авиабилеты. Это на 39% больше, чем месяцем ранее. С апреля число подобных ресурсов увеличилось почти в пять раз.

Специалисты рекомендуют покупать билеты только на проверенных сайтах и не поддаваться на жульнические уловки. Например, внешний вид страницы может быть очень похожим на известный бренд, а вот в его адрес может не совпадать – часто мошенники добавляют или убирают какие-то символы.

При покупке билетов надо быть внимательными и осторожными. Проверить ресурс, на котором вы планируете совершить покупку, можно на сайте настоящийбилет.рф. Также следует присмотреться к ценам – слишком скромные цифры должны насторожить, стоит дополнительно проверить цены в других поисковиках и на сайтах авиакомпаний. И конечно, не стоит переводить деньги на незнакомые счета или напрямую на банковские карты продавцов.

Настоящийбилет.рф – проект Aviasales, BrandSecurity и Роскачества для проверки и блокировки поддельных сайтов по продаже авиабилетов. Чтобы проверить ресурс, нужно ввести его адрес в поисковую строку сервиса настоящийбилет.рф. Результат проверки сразу отобразится на сайте или придёт на электронную почту пользователя после анализа ресурса специалистами.