Тульский Роспотребнадзор проверил работу детских лагерей: почти во всех найдены нарушения

Всего летом текущего года в регионе действуют 438 оздоровительных учреждений. Все они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В летний сезон 2021 года в Тульской области была запланирована работа 438 оздоровительных учреждений. Все оздоровительные учреждения имеют санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам.

409 лагерей уже завершили работу. Несанкционированных оздоровительных организаций этим летом не выявлено. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили 287 лагерей, нарушения выявлены в 283 из них.

Специалисты проверяли питьевую воду на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда в столовых на калорийность, качество термической обработки, отбирали образцы почвы для проверки на соответствие по паразитологическим показателям.

В детских лагерях забраковано 550,99 кг продуктов – в основном, из-за отсутствия маркировочных ярлыков или истечения срока годности.

Возбуждено 391 административное дело, в том числе 6 дел за нарушение антиковидных требований. Выдано 283 предписания об устранении нарушений санитарного законодательства. Контроль за работой оздоровительных учреждений продолжается.