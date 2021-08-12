новости
новости
Регистрация
Тульские волонтёры получили награды за проведение мероприятий в День Победы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульские волонтёры получили награды за проведение мероприятий в День Победы

Всего в Тульской области насчитывается более 25 тысяч добровольцев.

В Туле состоялась торжественная церемония награждения волонтёров за участие в проведении мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая волонтеры активно участвовали в проведении военного парада и финале онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».

Благодарственные письма около 100 добровольцам вручили министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и его заместитель Илья Тихомиров.

– Волонтерство в Тульской области активно развивается. В регионе уже более 25 тыс. добровольцев. Огромную поддержку волонтерам оказывает Губернатор Алексей Дюмин. По его поручению в этом году во всех муниципалитетах создаются центры поддержки добровольчества – отметил Алексей Давлетшин.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Событие
День Победынаграждениеволонтерыдобровольцы
Люди
Алексей Давлетшин
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам не испортить себе отдых поддельными билетами: советы Роскачества
Как тулякам не испортить себе отдых поддельными билетами: советы Роскачества
На ул. Болдина в Туле набедокурил автобетоносмеситель
На ул. Болдина в Туле набедокурил автобетоносмеситель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.