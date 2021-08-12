Тульские волонтёры получили награды за проведение мероприятий в День Победы

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Всего в Тульской области насчитывается более 25 тысяч добровольцев.

В Туле состоялась торжественная церемония награждения волонтёров за участие в проведении мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая волонтеры активно участвовали в проведении военного парада и финале онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!».

Благодарственные письма около 100 добровольцам вручили министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин и его заместитель Илья Тихомиров.

– Волонтерство в Тульской области активно развивается. В регионе уже более 25 тыс. добровольцев. Огромную поддержку волонтерам оказывает Губернатор Алексей Дюмин. По его поручению в этом году во всех муниципалитетах создаются центры поддержки добровольчества – отметил Алексей Давлетшин.