До конца лета привитые туляки могут получить бесплатный билет в цирк

Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

Совместная акция Тульского цирка и Ваныкинской больницы стартовала в июне этого года и продлится до 1 сентября.

Жители Тульской области, получившие первый компонент вакцины или привитые однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» в пункте вакцинации в Тульском цирке, получают сертификат, который можно обменять в кассе на бесплатный билет на представление.

Пункт вакцинации находится в фойе цирка и работает по вторникам, четвергам и субботам, с 14.00 до 18.00. Помещение оборудовано всем необходимым для хранения вакцины и проведения вакцинации. Сертификат на получение бесплатного билета выдаётся сразу после прививки.

– Выездной пункт организован силами сотрудников Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина. Здесь можно сделать прививку без предварительной записи, с собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В арсенале медиков – две вакцины: двухкомпонентный «Спутник V», который подходит всем взрослым жителям, и однокомпонентный «Спутник Лайт», который показан к применению у пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, – сообщила главврач Тульской городской больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина Ирина Рублевская.