В Тульской области пройдут соревнования по скандинавской ходьбе

Добровольный физкультурный союз объявил о старте проекта по популяризации здорового образа жизни среди работников тульских предприятий и госучреждений.

В проекте «Северная ходьба – новый образ жизни» принимают участие более 43 регионов России – это самый масштабный корпоративный проект по северной ходьбе.

В 2020 году в проекте приняли участие более 2000 сотрудников из 180 предприятий и организаций страны – от Мурманска до Владивостока. В этом году число желающих принять участие увеличилось до 10 тысяч человек.

Идея проведения подобного проекта принадлежит российской спортсменке, известной фигуристке Ирине Слуцкой. Она же возглавляет Добровольный физкультурный союз, который выступает организатором акции.

Присоединиться к проекту могут работники крупных, средних, мелких, предприятий и государственных учреждений, те, кому знакома скандинавская (северная) ходьба и те, кто только мечтает овладеть этой спортивной дисциплиной. Для новичков инструкторы проекта проведут ознакомительные уроки.

На предприятиях, сотрудники которых сформируют команды по северной ходьбе, будут проходить подготовительные тренировки. Финалом станут региональные корпоративные соревнования, где определят и наградят сильнейшие команды. Они пройдут 25 и 26 сентября, для участия нужно заполнить заявку здесь.