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Где в Туле не будет света 11 августа

Где в Туле не будет света 11 августа

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Коминтерна, 21, 22, 23, 24, 14-а, 8/1, 19, 27, 6-14 (чётн.),
  • ул. Сойфера, 14,
  • пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.), 18-а,
  • ул. Рязанская,
  • ул. М. Горького, 12, 14,
  • ул. Комсомольская, 51,
  • ул. Р. Зорге, 32/26, 28, 28-а, 30, 32, 28-б, 30-б,
  • ул. Кутузова, 34, 24, 26,
  • ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46,
  • ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а,
  • пр-т Ленина, 49, 64, 66,
  • ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б,
  • ул. Жуковского, 29-55 (нечётн.), 40-54 (чётн.), 40-а, 50-а, 48-а, 39-а, 43-а
  • ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.), 
  • ул. Гоголевская, 21,
  • ул. Галкина, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197,
  • ул. Дульная, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.),
  • ул. Яблочкова, 67-97, 101-129 (нечётн.),
  • ул. Ф. Энгельса, 135-а,
  • ул. Макаренко, 19 к. 2,
  • Торховский пр-д, 6-а, 8
  • Мясново: Одоевское шоссе, 70-104 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 38, 40, 23-47 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 43, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 23-51 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Санаторная, 56,
  • ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4,
  • ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32,
  • ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а,
  • пер. Привокзальный, 12, 14, 16.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +2
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