Туляков приглашают на выставку в музей филимоновской игрушки

Организатором выставки выступила арт-резиденция «Любота» совместно с музеем «Филимоновская игрушка» и КПЦ «Сказки Филимона». Но главными героями новой выставки стали художницы Наташа Обухова (г. Москва) и Анастасия Невинная (г. Калуга). Их объединяет не только давняя дружба, но и любовь к Одоеву, одоевской земле, где они проводят многие недели и месяцы, где пишется легко и свободно.

Где теплая река, охристые стога, ночной сад, гости, разговоры до утра, туман на рассвете, а зимой – потрескивание поленьев в печке, непролазные сугробы в саду и пение синичек. У каждого человека есть свое место счастливого детства, место, где можно и хочется укрыться от повседневных житейских бурь и суеты. И для Лизы с Наташей это Одоев.

А еще здесь классно рисуется, но это если хватит силы воли отказаться от купания, послеобеденного сна и прочей прекрасной обломовщины. Зритель не увидит традиционные пейзажи с видами Анастасова монастыря, пологих склонов, лугов и полей, но все круглые столы, сады, домики и гамаки, жучки, букашки точно родом из Одоева. Но самое главное – это состояние восторга, любви и нежности запечатленное в работах художников.

И быть может, кому-то из гостей выставки тоже захочется пройтись по

тихим провинциальным улочкам Одоева, а потом навсегда связать свою

судьбу с этим удивительным местом.



Адрес музея: Тульская область, п. Одоев, ул. К. Маркса, 52.