Туляков приглашают на выставку в музей филимоновской игрушки
7 августа в Одоеве состоится открытие выставки живописных работ «О любви и букашках!». Начало в 15.00.
Организатором выставки выступила арт-резиденция «Любота» совместно с музеем «Филимоновская игрушка» и КПЦ «Сказки Филимона». Но главными героями новой выставки стали художницы Наташа Обухова (г. Москва) и Анастасия Невинная (г. Калуга). Их объединяет не только давняя дружба, но и любовь к Одоеву, одоевской земле, где они проводят многие недели и месяцы, где пишется легко и свободно.
Где теплая река, охристые стога, ночной сад, гости, разговоры до утра, туман на рассвете, а зимой – потрескивание поленьев в печке, непролазные сугробы в саду и пение синичек. У каждого человека есть свое место счастливого детства, место, где можно и хочется укрыться от повседневных житейских бурь и суеты. И для Лизы с Наташей это Одоев.
Адрес музея: Тульская область, п. Одоев, ул. К. Маркса, 52.