В Товарковском улетел в кювет Mitsubishi Lancer: пострадали две девушки

В ночь на 4 августа на ул. Кирова в поселке Товарковский произошло ДТП. По предварительной информации, 23-летняя водитель Mitsubishi Lancer съехала в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель (отпущена после оказания медпомощи) и ее ровесница-пассажирка (госпитализирована).

«Водитель Mitsubishi отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет)», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.