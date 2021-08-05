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В Товарковском улетел в кювет Mitsubishi Lancer: пострадали две девушки

В Товарковском улетел в кювет Mitsubishi Lancer: пострадали две девушки

Водитель иномарки отказалась от освидетельствования на алкоголь.

В ночь на 4 августа на ул. Кирова в поселке Товарковский произошло ДТП. По предварительной информации, 23-летняя водитель Mitsubishi Lancer съехала в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель (отпущена после оказания медпомощи) и ее ровесница-пассажирка (госпитализирована).
 
«Водитель Mitsubishi отказалась от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В отношении нее составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет)», – сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:04 +3
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Тульская областьТоварковский
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