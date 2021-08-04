Как будут организованы выборы в Тульской области?

Единый день голосования в Тульской области состоится 19 сентября 2021 года.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства региона Валерий Шерин:

Валерий Шерин В сентябре пройдут важные общественно-политические события: состоятся выборы Губернатора Тульской области, выборы депутатов Государственной РФ и дополнительные выборы депутатов в четырех муниципальных образованиях. Ключевая задача организационного комитета — обеспечить избирательный процесс таким образом, чтобы все жители могли полноценно реализовать свои избирательные права, а выборы прошли безопасно и легитимно.



О ходе подготовки к выборам доложил председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. По решению Центральной избирательной комиссии голосование пройдет в течение трех дней: 17, 18, 19 сентября. До установления итогов голосования бюллетени избирателей, принявших участие в выборах 17 и 18 сентября, будут храниться в сейфовых пакетах в отдельных сейфах (металлических шкафах).



В течение всех трех дней «Ростелеком» будет обеспечивать видеонаблюдение в 573 территориальных и участковых комиссиях. На участках с видеонаблюдением будут голосовать почти 850 тысяч избирателей, или 73,22% от их общего числа.



Общественной палатой будет организована работа единого Ситуационного центра, в котором представители всех политических партий и кандидатов, участвующих в выборах, представители СМИ, общественных организаций, избиратели смогут в режиме реального времени мониторить ситуацию на избирательных участках.

В Туле будут задействованы все имеющиеся в регионе КОИБы. На таких участках смогут проголосовать 211 588 граждан, или 18,23% от общего числа избирателей в Тульской области или 49,1% избирателей в Туле.



Во всех постоянных участковых избирательных комиссиях (УИК) будет использована технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым QR-кодом, которая позволяет максимально быстро вводить итоги голосования в систему ГАС «Выборы».

На предстоящих выборах депутатов Госдумы и губернатора области у избирателей будет возможность проголосовать по месту фактического нахождения.

Заявление можно подать с 2 августа по 13 сентября через портал Госуслуги, в отделениях МФЦ, территориальных избирательных комиссиях (ТИК), а с 8 сентября по 13 сентября — через УИК.



Все члены избирательных комиссий и избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, при входе на участок избирателям будут измерять температуру, выдавать маски и индивидуальные ручки. УИКи обеспечат антисептическими средствами.