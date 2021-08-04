4 вещи, которые нужно успеть сделать этим летом

В этом году мы предлагаем поменять тренд и за август успеть сделать несколько летних дел, которые позволят ощутить, что вы провели сезон на все 100%.

Проводить закат на природе. Итак, согласно мнению психологов, во время заката человек получает максимально яркие эмоции. Почему бы не устроить «проводы солнца» где-то за городом или даже в городском парке? Можно собрать друзей или отправиться на природу в одиночестве. Выделите полчаса на то, чтобы спокойно насладиться видами, не думать о делах и не смотреть в экран телефона. Разве что фото на память обязательно сделайте, чтобы потом было что выложить в соцсети.

Купить садовые ягоды и цветы у бабушек. Только летом нам доступны местные цветы, ягоды и фрукты! Вы наверняка знаете места, где бабушки продают дачные букеты и стаканчики с августовской смородиной, малиной и сливой. А уже через пару недель в ассортименте появятся летние яблоки. Такая покупка и бабушек поддержит, и вам позволит ощутить не только вкус, но и «цвет» лета, украсив дом свежими цветами.

Покататься по городу на электросамокатах или велосипедах. Точки проката этих транспортных средств расположены практически в каждом районе города. После работы можно доехать до дома по городским аллеям на электросамокате, а на выходных – покататься на велосипеде в парках. Летние эмоции – обеспечены.

Устроить летний кинотеатр. Конечно же, венчает наш чек-лист именно этот пункт. Рекомендуем отправиться куда-нибудь к природе: на дачу или на пляж. С собой возьмите плед, вкусную еду и – смартфон. Развитие технологий позволяет подключиться к Сети практически в любом месте. Например, покрытие Tele2 охватывает все популярные места отдыха, дачи и пригороды. К тому же, прямо сейчас клиенты оператора могут подключить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатры. В программе лояльности «Больше» доступен месяц доступа в Tele2 TV. Есть также предложения от Wink. В топе популярных фильмов этим летом лидирует комедия «Отпетые мошенницы» с неподражаемыми Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

И напоследок – полезный совет от Tele2. В приложении «Мой Tele2» помимо подарков программы лояльности «Больше» можно получать оперативную консультацию специалиста в чате, заказывать SIM, самостоятельно настраивать тариф и услуги. А если закончатся гигабайты – удобно приобрести их на «Маркете» у других пользователей.

Поверьте, трафик вам пригодится – как минимум, отчитаться в соцсетях о том, что ваше лето прошло по полной программе!



