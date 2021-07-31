Кто будет работать на предприятиях области завтра?

Алексинский химический комбинат стал местом проведения областного совещания по вопросу «Кадровое обеспечение с использованием

механизма целевой подготовки в системе профессионального образования». Его провел председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев.

Алексинский химкомбинат – динамично развивающееся, предприятие, которое на старых площадях фактически строит сейчас новое производство. В следующем году здесь первыми в России начнут масштабное производство биоразлагаемой одноразовой посуды, идет модернизация производства нитроцеллюлозы для порохов. Все это потребует специалистов с другим уровнем подготовки, знающих специфику работы комбината.

Впрочем, несмотря на особенности своей деятельности, кадровые проблемы тульских предприятий во многом схожи. Ни одно предприятие не может работать без грамотных кадров. И нет ни одной отрасли в Тульском регионе, которая не нуждалась бы в молодых кадрах. Но спрос все равно намного превышает предложение.

Для того, чтобы привлечь молодежь на предприятие, химкомбинат налаживает взаимодействие со школами, средними учебными профессиональными учреждениями, и, конечно же, с вузами. В этом году, при поддержке губернатора и правительства области, химкимбинат получил целевое место в МГИМО. Нужен свой специалист международного уровня в области природопользования и экологии.

Конечно же, сказывается наличие по соседству Московской области, с которой сложно выдерживать конкуренцию. А для этого надо внедрять целый комплекс мер по удержанию молодых специалистов. Как считает генеральный директор химкомбината, депутат облдумы Павел Мишунин, это не только конкурентная зарплата, но и наличие хорошего соцпакета, в первую очередь гарантированное жилье.

Павел Мишунин предложил под эгидой министерства образования Тульской области и управления образования Алексина объединить усилия предприятий города по ранней профессиональной ориентации и подготовке школьников для поступления в вузы, в том числе на целевые места. Так, чтобы впоследствии молодые специалисты возвращались после учебы к себе домой. Ведь именно молодежь может дать дальнейший толчок к развитию Алексина и Алексинского района. А в вузах особое внимание обратить на подготовку специалистов, востребованных в реальной экономике региона.

Как рассказал Николай Воробьев, до конца года на Совете законодателей при Федеральном Собрании планируется обсудить вопрос «О реализации Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации». В том числе кадрового обеспечения с использованием механизма целевой подготовки в системе профессионального образования.

Большое внимание этой работе уделяется и в Программе развития региона до 2026 года, подготовленной по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

– При формировании программы развития Тульской области тема кадрового обеспечения звучала на всех встречах, – рассказала уполномоченный губернатора по работе с муниципалитетами Надежда Школкина.– Территориальная близость к столице – это немалый вызов региону. С одной стороны – большие возможности, с другой – большой отток специалистов. Алексинский химкомбинат – пример синергии, сочетания производственного и образовательного процесса. Здесь налажено взаимодействие производства, бизнеса и образовательных учреждений.

Также Надежда Школкина считает, что повышению престижа рабочих профессий надо уделять больше внимания именно на государственном уровне:

– Это те золотые рабочие руки, которые создают экономику всего региона, да и страны в целом. Как бы мы ни развивали наши кластеры, производственные и индустриальные парки, зоны территориального опережающего развития, но без квалифицированных рабочих рук ничего сделать не сможем.

Надежда Васильевна обратила внимание на то, что с каждым годом количество бюджетных мест в тульских вузах увеличивается, но дефицит кадров не снижается. И, может, имеет смысл вернуться к системе распределения специалистов после прохождения обучения именно на бюджетных местах.

Депутат Тульской областной Думы, директор музея-заповедника «Ясная Поляна» Екатерина Толстая считает, что очень важно поддерживать тему наставничества и рабочих династий. Для Ясной Поляны это тоже актуально. Коллектив музея-усадьбы постоянно омолаживается, и очень важно поддерживать и сохранять преемственность поколений.

По окончании совещания его участники познакомились с новыми производственными площадями и работой цеха по разведению рыб.

– Мы обсуждали сегодня, как преодолеть проблему дефицита кадров, с какими вызовами при этом сталкиваемся, – прокомментировал итоги совещания Николай Воробьев. – Нет ни одной отрасли в области, где бы остро не стоял вопрос подготовки и воспитания новых кадров. Причем, как руководителей предприятий, так и представителей рабочих профессий. Решения этой проблемы требует президент нашей страны Владимир Путин. Эту задачу ставит и губернатор области Алексей Дюмин. Подготовка современных специалистов требует новых подходов буквально во всем – от создания новых учебных заведений до внедрения новых подходов в обучение. И этот процесс невозможно завершить. Сколько мы будем жить, столько будем готовить новые кадры.