Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 142 случая заболевания и 8 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 142 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 127 жителей региона, 40 990 вылечились, 2427 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 12:05, 20 451 -3
вчера, в 11:35, 43 1517 -5
27 июля, в 11:52, 24 1504 -1
26 июля, в 13:22, 27 1214 -3
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