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Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 142 случая заболевания и 8 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 142 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 142 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 127 жителей региона, 40 990 вылечились, 2427 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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