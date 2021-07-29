Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 142 случая заболевания и 8 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за прошедшие сутки подтвердились 142 случая коронавируса, 59 человек выздоровели, 8 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 47 127 жителей региона, 40 990 вылечились, 2427 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: