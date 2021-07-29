Молодежь привлекут в новое волонтерское движение по обучению бабушек и дедушек

Гаджет стал проводником во внешний мир в условиях ограничений – с его помощью можно дистанционно работать и учиться, заказывать продукты и лекарства на дом и решать повседневные вопросы.

Однако судя по опросам в соцсетях, люди старшего возраста, в отличие от молодежи, используют смартфоны не так активно. Причиной этому называют недостаточность практического опыта. Бабушкам и дедушкам сложнее разобраться с современными технологиями.

Желая привлечь внимание к проблемам старшего поколения, Tele2 запустила масштабную социальную кампанию «Чужих бабушек не бывает» и сняла об этом социальный ролик. Оператор предлагает молодежи вступить в волонтерское движение и помочь пожилым людям освоить мобильный интернет. Особенный фокус в компании делают на том, что обучение необходимо тем бабушкам и дедушкам, у которых рядом нет внуков.

Для помощи волонтерам в Tele2 разработали ряд инструментов. В качестве учебного пособия молодые люди смогут использовать «Путеводитель по мобильному интернету». В нем в доступной форме объясняется, что такое интернет, как найти и установить приложение, о чем можно спросить голосового ассистента Алису, как зарегистрировать электронную почту и получать письма, за которыми не нужно никуда ходить. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице акции.

Напомним, впервые Tele2 обратила внимание на цифровое неравенство поколений в 2018 году, запустив кампанию «Добавь бабушку в друзья».

– Еще в самом начале нашего социального эксперимента мы получили большой отклик от молодой аудитории, которая была готова помогать своим бабушкам и дедушкам осваивать мобильный интернет, – рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня. – Но как быть пожилым, у кого по какой-то причине рядом нет таких близких? Особенно в условиях пандемии, когда цифровая грамотность, по сути, стала единственным пропуском во внешний мир? Поддерживая волонтерское движение, Tele2 призывает всех неравнодушных присоединиться к нашей инициативе и помочь пожилым людям разобраться с современными технологиями. Это могут быть ваши соседи, коллеги или просто незнакомые пенсионеры. Главное – помнить, что чужих бабушек не бывает.

Также для помощи волонтеров в социальной сети «ВКонтакте» будет работать чат-бот. Он объяснит, с чего начать рассказ о современных технологиях, расскажет о нюансах обучения людей в возрасте, проверит знания и будет готов давать ответы на популярные вопросы.

В рамках кампании оператор подготовил в салонах связи специальный комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Комплект максимально отвечает потребностям людей старшего возраста и станет хорошим подарком от внуков.